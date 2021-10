Do vlasov si skočili Sulík a Krajniak. Môže za to Matovič

Šéf financií Igor Matovič (OĽaNO) už minulý týždeň avizoval, že bude učiť ministrov šetriť, lebo „špajza je prázdna, hody sa skončili“. Tento týždeň to zopakoval, pretože vláda by mala predstaviť rozpočet na budúci rok.

Podľa ministra hospodárstava Richarda Sulíka (SaS) by ho vláda mala odklepnúť na budúci týždeň. Dovtedy však ministrov čaká veľa práce. Matovič na nich prezradil, že chceli pridať vyše šesť miliárd, ale keďže nepovedali, skade tie peniaze zobrať, nedostanú naviac ani cent.

Sulík si preto neodpustil prezentáciu nápadu, ktorý zdvihol zo stoličky ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina). „Dokonca mám nádej, že nastal čas, že budeme robiť niektoré odvážne rozhodnotia. Napríklad, že zrušíme úrady práce,“ povedal Sulík.

Vysvetlil, že dnes ľuďom, ktorí si hľadajú prácu, stačí si „naťukať profesia.sk alebo niektorého z ďalších poskytovateľov pracovných ponúk“.

„Nemyslím si, že musíme zamestnávať dvetisíc alebo viac úradníkov, ktorí prácu sprostredkujú. Možno nastal čas, že prijmeme aj takéto odvážne rozhodnutia, ak by to bolo na stole, my to podporíme,“ načrtol s tým, že podľa neho „nie je úlohou štátu hľadať ľuďom prácu“.

No a pre tých, ktorí nemajú počítače, alebo nevedia pracovať s novými technológiami, by zriadil pri už zrušených úradoch práce internetové stanice. Predpokladá totiž, že pri povinnej základnej školskej dochádzke je „primerané od štátu čakať, že každý vie čítať a písať“. Sulík niekoľkokrát zdôraznil, že ide len o nápad.

Krajniak má nápad tiež. Prezentoval ho na sociálnej sieti. „Ak minister hospodárstva Richard Sulík navrhuje zrušenie úradov práce, potom sa nám lepším krokom zdá byť zrušenie ministerstva hospodárstva. Riadenie energetiky môže prebrať ministerstvo financií, výstavu Expo v Dubaji môže zabezpečovať ministerstvo dopravy, ktoré má na starosti cestovný ruch,“ zakontroval. Matovič ako minister financií, ale ani ako šéf najsilnejšieho vládneho hnutia zatiaľ na tieto nápady nereagoval.