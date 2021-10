Delta zrýchľuje tretiu vlnu. Žiadny okres nie je čierny, aj keď 20 má na to čísla

Od pondelka 11. októbra bude v červenej fáze už 43 okresov. Bordových bude 16 a najnovšie sa k nim pridá napríklad aj Ružomberok či Detva. Oranžových okresov, v ktorých podľa Covid automatu platia najmiernejšie opatrenia, ubudne, bude ich už len 20.

Oranžové okresy sú prevažne na západnom Slovensku, a to vrátane Bratislavy, ktorá sa aj napriek vysokej zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov nedostala naspäť do zelenej fázy. Hoci v Covid automate by sa vďaka 75-percentnej zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov mala posunúť o dva stupne k lepšej farbe, ostáva v oranžovom pásme.

„Rozhodli tak hygienici. Podľa údajov by mala byť červená. No aj v oranžovej farbe sú oproti červenej farbe opatrenia značne uvoľnené,“ ozrejmil šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík.

Zaočkovanosť nad 50 rokov, 10 najlepších okresov Zaočkovanosť 50+ chýba do 65 chýba do 75 Bratislava 75,7 % 0 0 Dunajská Streda 73 % 0 908 Pezinok 69,2 % 0 1 310 Senec 69 % 0 1 622 Galanta 65,7 % 0 3 288 Šala 65,3 % 0 1 935 Trnava 64,9 % 48 4 997 Komárno 64,9 % 60 4 143 Žilina 64,7 % 170 5 825 Prešov 64,3 % 442 6 428 Zdroj: MZ SR, 7. 10. 2021

V polovici okresov je komunitné šírenie

„Máme dvadsať okresov, ktoré majú čísla na čiernu,“ podotýka analytik Ivan Bošňák z projektu Dáta bez pátosu. Hranica na prechod do čiernej farby podľa sedemdňovej incidencie (výskytu) je 250 a Bošňák upozorňuje, že majú viac ako 500 prípadov na stotisíc obyvateľov.

Rezort však priznal, že len Kysucké Nové Mesto, Bardejov, Stará Ľubovňa a Stropkov sú medzi tými okresmi, ktoré by podľa Covid automatu mohli byť čierne. No regionálni hygienici sa rozhodli ponechať ich aj napriek vysokému počtu infikovaných v druhom stupni ostražitosti, teda v bordovej farbe.

„Stropkov a Stará Ľubovňa sú na maxime z minulého roka,“ spresnil Mišík. Dúfa, že prísnejšie opatrenia bordovej farby budú znamenať, že tieto okresy dosiahli epidemický vrchol.

„Každopádne počty z oboch druhov testov nám hovoria, že okolo nás je za posledný týždeň vyše desaťtisíc pozitívnych občanov. Verme, že sú v izolácii. V druhej polovici a ku koncu októbra to bude 20– až 30-tisíc občanov za týždeň,“ dodal Bošňák. Mišík dopĺňa, že podľa pozitivity PCR testov sa už zrejme nedarí zachytiť všetkých pozitívnych a vysokú úroveň komunitného šírenia vykazuje až 38 okresov. Zhoršujúca sa situácia nielen čo do počtu nových prípadov, ale aj hospitalizácií je v Žilinskom, Košickom a Prešovskom kraji.

Maximálne 2 500 hospita­lizácií

Minulý rok bolo na konci októbra v nemocniciach 1 350 pacientov s potvrdeným COVID-19. Analytik Bošňák predpokladá, že toto číslo určite tento október Slovensko prekročí. „Nebudeme na to čakať do konca mesiaca. Napriek tomu si myslíme a z dynamiky rastu počtu infikovaných, z dynamiky počtu hospitalizácií, prepustení a úmrtí očakávame, že maximá počtu pacientov sa nedostanú cez 2 500 a skôr budú nižšie,“ vysvetľuje analytik.

Medzi okresmi budú značné rozdiely. Juhozápad Slovenska je zatiaľ oranžový. No nemocnice na severe Slovenska sú v podstatne ťažšej situácii. Primárka infektológie Univerzitnej nemocnice Bratislava Alena Koščálová ilustruje, že tretia vlna je ,ako zrýchlená verzia druhej vlny'. Delta variant je agresívnejší a postupne sa šíri od mladých k starším. Keď dorazí k nim, tak sa budeme musieť pripraviť na zvýšené hospitalizácie a s nimi aj úmrtia. Len za ostatných sedem dní zomrelo na koronavírus na Slovensku 77 ľudí.

Väčšina infekcií je práve u mladšej populácie od 10 do 20 rokov. "Následne sa nákaza prenáša na rodičov, čiže druhú najvyššiu nadpriemernú incidenciu vidíme vo vekovej kategórií 40 až 50 rokov,” spresnil Mišík.