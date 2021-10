Orbánovi nevyšlo dvojité občianstvo, teraz siaha po slovenskej pôde

Maďarská vláda chce za štátne peniaze nakúpiť pre svojich poľnohospodárov úrodnú pôdu v susedných štátoch. Slovensko nevynímajúc. „Viktor Orbán sa stále nevzdal myšlienky zjednotenia všetkých Maďarov v Karpatskej kotline. Nevyšiel mu nápad s dvojitým občianstvom, tak siaha na pôdu,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa.

Oceňuje reakciu slovenského ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS), ktorý realitné transakcie na území Slovenska podmienil dohodou a súhlasom.

Komentátor denníka Pravda Repa v tejto súvislosti upozorňuje na vznik novej strany Aliancia, ktorá zjednocuje viaceré maďarské strany vrátane SMK. Práve tú si predčasom vybral na spoluprácu Orbánov Fidesz ako náhradu za Most-Híd, ktorý odmietal ako reprezentanta Maďarov žijúcich na Slovensku. Ak by sa Aliancii podarilo v najbližších voľbách vstúpiť do parlamentu, bol by to výsledok dlhoročnej Orbánovej snahy vytvoriť stranu na etnickom princípe s vplyvom na slovenskú politiku.

„Bol roky v napätom vzťahu s Bélom Bugárom. Ale Bugár je mimo, a maďarská téma je späť,“ dodal Marián Repa.

Zdravotníctvo, justícia a školstvo sú prioritné oblasti, v ktorých chce vláda urobiť zásadné reformy. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) ohlásil „reformnú jeseň“, pričom pripomenul reformné obdobie z čias Mikuláša Dzurindu.

„Je to marketingový ťah, ktorý by mal prekryť chaos v koalícií,“ zhodnotil Repa. Čím upozornil na odmietanie reforiem zo strany koaličného hnutia Sme rodina.

„Je jasné, že ak majú byť schválené, musí v koalícii dôjsť ku kompromisom,“ predpokladá komentátor. To, že reformy odmietajú sudcovia a nemocnice, je podľa neho výsledkom nezvládnutej komunikácie politikov, ktorí nedokázali dostatočne vysvetliť cieľ reformných zmien najmä v zdravotníctve a justícii.

Návštevy Borisa Kollára (Sme rodina) v nemocniciach, ktoré majú zásadne zmeniť svoju činnosť, označil v podcaste komentátor denníka Pravda „za zneužívanie situácie a za predvolebnú kampaň“.

Prečo sa parlament zasekol pri správe, ktorú predkladal šéf špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic? Prečo sa tak nestalo v prípade generálneho prokurátora Maroša Žilinku?

„Potvrdzuje sa, že voľba Lipšica príliš rozdelila politickú scénu. A opozícia našla trhlinu v koalícii, a ešte ju aj prehlbuje,“ komentoval Repa hlasovanie v parlamente. Opozícia sa hlasovania nezúčastnila, a koalícia nemala dostatok hlasov na podporu Lipšica. Napokon získal 76 hlasov, čo bol najtesnejší možný výsledok.

Z akého dôvodu podporil Juraj Šeliga (Za ľudí) Igora Matoviča (OĽaNO)? Črtá sa nová politická budúcnosť Šeligu? Kto príde o funkciu po zmene zákona o štátnej službe? Dozviete sa v podcaste Počúvajte pravdu s komentátorom denníka Pravda Mariánom Repom