Šándor o voľnej ruke pri výmenách: Je to svojvôľa, ktorá môže políciu zdevastovať

„Aby dostal policajný prezident právomoc urobiť s kýmkoľvek, čokoľvek sa mu zachce, to nie je legislatíva demokratického štátu. Kde je akýkoľvek dôkaz alebo záruka, že práve človek, ktorý sa rozhodol vyčistiť políciu, je tým pravým. Problém v polícii je systémový a takéto riešenie môže políciu ešte viac zdevastovať. Je to svojvôľa, ktorá sa vôbec nemusí stretnúť s úspechom,“ tvrdí.

VIDEO: Andor Šándor vidí v slovenskej polícii systémový problém

Dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran informoval, že plánuje vymeniť väčšinu najvyšších funkcionárov polície. Tých, ktorí nebudú súhlasiť, sa môže zbaviť preradením na hocijakú nižšiu pozíciu bez udania dôvodu. Ako vnímate takúto snahu o očistenie polície?

Neviem, či to povedie k očiste polície. Pretože podľa toho, ako to sledujem, myslím, že v slovenskej polícii je dlhodobo systémový problém. Nechcem povedať, že všetci policajti majú tendenciu brať úplatky, ale je evidentné, že je to systémový problém, a nielen zlyhanie jednotlivca. Urobiť z krajských riaditeľov polície obyčajných radových príslušníkov je podľa mňa nebezpečná vec, pretože takto sa nedajú riešiť problémy v demokratickej krajine.

Prečo?

Ku každému personálnemu opatreniu treba mať dôvod, napríklad, že niekto vo svojej funkcii nefungoval dobre a za jeho riadenia boli nejaké konkrétne problémy. Ak v zákone nie je potreba odôvodnenia preradenia, dáva to policajnému prezidentovi obrovské právomoci. Chcem pripomenúť, že jeden policajný prezident je vo väzbe, druhý vo väzbe zomrel a tretí nedávno odstúpil po obvinení z marenia spravodlivosti. Dá sa teda povedať, že ani policajní prezidenti nie sú úplne stopercentne čistí ľudia. Kde je akýkoľvek dôkaz alebo záruka, že práve tento človek, ktorý sa rozhodol vyčistiť políciu, je tým pravým? Napriek tomu, že problém v polícii je systémový, takéto riešenie môže políciu ešte viac zdevastovať. Aby dostal policajný prezident právomoc urobiť s kýmkoľvek, čokoľvek sa mu zachce, to nie je legislatíva demokratického štátu. Je to svojvôľa, ktorá sa vôbec nemusí stretnúť s úspechom. Osobne by som to nikdy nepodporil.

V čom ešte vidíte riziká?

Ak sa bude s ľuďmi šachovať takýmto spôsobom, viem si predstaviť, že skôr či neskôr vláda Eduarda Hegera skončí a nová vláda urobí zasa to isté. A to môže byť vláda Roberta Fica, Petra Pellegriniho a Borisa Kollára. Nemyslím si, že toto je niečo, čo by Policajnému zboru pomohlo. Je to aj výraz istého zúfalstva, keď vlastne šmahom ruky vymeníte všetkých v domnení, že korupcia sa skončí. Neviem, ako dobre sa tento dočasný policajný prezident pozná s ľuďmi, ktorých chce vymeniť, ale predpokladám, že doteraz bol aj on jedným z nich. Veď ani tento dočasný prezident nebol vybratý z nejakého okrsku v Štúrove. Nejde o človeka, ktorý by v tom systéme doteraz nebol vysoko. Mne to nepríde ako ideálny spôsob.

Ak vieme, že polícia bola v pomerne katastrofálnom stave, ako teda dosiahnuť očistu?

Predstava, že vymeníte krajských šéfov polície, šéfa NAKA či viceprezidentov a polícia bude potom čistá, to mi príde naivné. Možno to má slúžiť iba tomu, aby ukázali, že s tým niečo robia. Predstava, že do funkcií dosadení možno aj kamaráti budú za odmenu fungovať dobre, neznamená, že sa celý Policajný zbor hneď zmení. Vychádzam proste z toho, že v zbore sú systémové problémy a výmena týchto funkcionárov to zásadným spôsobom nevyrieši. Nemusí sa to totiž vôbec skončiť, ako sa očakáva, že polícia bude zrazu zárukou právneho štátu.