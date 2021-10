Kollár: Ak nám vezmú SIS, zobrali by sme si za ňu vnútro

Veľkú nedôveru občanov v jednotlivé bezpečnostné zložky štátu majú pomôcť vyriešiť aj čistky v polícii, ktoré avizoval policajný prezident Štefan Hamran po tohtotýždňovom prijatí zákona o štátnej službe policajných príslušníkov. Ten posilní aj personálne právomoci ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Ak to teraz minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) "pokašle", koaličné hnutie Sme rodina podá žiadosť o jeho odvolanie, vyhlásil líder hnutia Sme rodina a predseda parlamentu Boris Kollár.

Zároveň varoval, že ak chcela koalícia jeho hnutie pripraviť o vplyv v SIS, zobrali by si namiesto nej ministerstvo vnútra.

Množstvo prípadov, pri ktorých sa navzájom stíhajú príslušníci jednotlivých bezpečnostných zložiek, sa odrazilo aj na ich veľmi nízkej dôveryhodnosti. Podľa prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ dôveruje spomedzi jednotlivých bezpečnostných zložiek najviac ľudí Národnej kriminálnej agentúre – 21,8 percenta. Polícii a prokuratúre dôveruje zhodne 10,7 percenta ľudí. Úradu špeciálnej prokuratúry len 8,9 percenta opýtaných a najhoršie dopadli SIS s 2,4-percentnou dôverou a Úrad inšpekčnej služby s 2,3-percentnou dôverou opýtaných.

Koalícia za týmto zmätkom hľadá nominantov bývalej vládnej strany Smer a riešenie vidí v ich odstránení z funkcií vďaka posilneniu personálnych právomocí ministra vnútra Mikulca. „Nie sme s Mikulcom so všetkým spokojní. Na obranu pána Mikulca ale musím povedať, že doteraz nemal rozviazané ruky. Pokiaľ si nemôže slobodne vybrať spolupracovníkov a niekto je tam zabetónovaný z čias Smeru, veľkú očistu polície a spoločnosti urobiť nemôže,“ povedal v nedeľnej diskusnej relácii v televízii Markíza Kollár.

Dvere k výrazným personálnym zmenám policajnému prezidentovi otvára pozmeňovací návrh poslanca OĽaNO Lukáša Kyselicu v zákone o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a ďalších ozbrojených zborov. Vrátil do neho totiž staronový paragraf, ktorý hovorí, že „ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu”.

Politizácia polície

Kollár deklaruje, že novela nie je o tom, že sa ide vyhodiť polovica štátnej správy. Myslí si však, že minister vnútra i nové vedenie polície má právo dostať šancu meniť veci, pretože inak sa reforma zrealizovať nedá. Zároveň však varoval aj pred zneužitím tejto novej personálnej politiky v polícii.

„V minulosti si úzka skupina sprivatizovala spravodlivosť a ja nechcem, aby za našej vlády vznikla nová skupina, ktorá urobí to isté. Neželám si, aby sme urobili očistu spoločnosti cez skratku: účel svätí prostriedky,“ zdôraznil.

Predseda parlamentu však zároveň Mikulca aj varoval. „Keď túto možnosť teraz dostane a pokašle to, garantujem vám, že my sami dáme žiadosť o jeho odvolanie,“ povedal. Jednu výzvu adresoval Kollár aj policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi. Nepáči sa mu, že o štvorici obvinených vyšetrovateľoch Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa po prepustení z väzby vracajú teraz v pondelok do práce, hovoril ako o „svojich chlapcoch“.

„Chcel by som dočasného policajného prezidenta Hamrana veľmi tvrdo upozorniť, aby vážil slová. My už sme tu našich chlapcov či našich ľudí mali. Mal by byť policajným prezidentom všetkých policajtov,“ odkázal Kollár policajnému prezidentovi.

Práve v súvislosti s obvinením štvorice vyšetrovateľov NAKA adresovali viacerí predstavitelia koalície Kollárovi výzvu na ospravedlnenie. Podľa jedného z vyšetrovateľov Jána Čurillu hovoril Kollár ešte v polovici septembra o „čurillovskej mafii“. Po dvoch týždňoch ich väzobného stíhania rozhodol 1. októbra Krajský súd Bratislava o ich prepustení a zároveň konštatoval aj nedôvodnosť samotného trestného stíhania.

Za SIS si vezmeme vnútro

Ani toto rozhodnutie súdu však Kollára nepresvedčilo o tom, že by sa mal vyšetrovateľovi za svoje slová ospravedlniť. „Do dnešného dňa sú títo štyria trestne stíhaní. Pokiaľ ich súd zbaví obvinenia alebo im ho zruší generálny prokurátor, postavím sa tomu čelom a pánovi Čurillovi sa ospravedlním,“ prisľúbil Kollár.

Štyria vyšetrovatelia spolu s dočasne povereným šéfom policajnej inšpekcie Petrom Scholtzom boli v polovici septembra obvinení z marenia spravodlivosti a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na ich trestné stíhanie a obvinenie boli použité aj dôkazy získané SIS. Kritici fungovania a posledných výsledkov SIS preto už od marca žiadajú, aby právomoc vyberať jej šéfa bola strane Sme rodina odňatá.

Kollár tvrdí, že sa SIS vzdá len výmenou za nejaké ministerstvo. „Máme rozdelenie postov v rámci koalície. Máme 17 poslancov a na základe toho nám patrí nejaká deľba v rámci moci. Keby nám chcel niekto niečo vziať, museli by otvoriť koaličnú zmluvu. Keby otvárali koaličnú zmluvu, mohli by sme sa baviť, či môže mať Richard Sulík s SaS štyri ministerstvá, alebo len tri. Nechceme nejaké konkrétne ministerstvo. Ale vnútro by sme zobrali,“ varoval koaličných partnerov Kollár.

Zároveň nadviazal na svoje vyjadrenie zo septembra, že v prípade potreby vie do svojho poslaneckého klubu získať nových piatich poslancov a stať sa tak po OĽaNO opäť druhou najsilnejšiu koaličnou stranou. Po prestupe ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a šiestich poslancov zo strany Za ľudí sa totiž druhým najsilnejším klubom v parlamente stala SaS.

„Keď bude potrebné, viem aj do týždňa zväčšiť poslanecký klub. Zatiaľ to nie je potrebné, ale prídu k nám teraz noví poslanci. Je vylúčené, že sa k nám do konca roka nikto nepridá,“ dodal Kollár.