Sulíka stále mrzí, že Radičová spojila hlasovanie o eurovale s hlasovaním o vyslovení dôvery vláde

Sulík to povedal na dnešnej tlačovej konferencii s tým, že ak by Radičová nedala vláde tento návrh, koalícia by fungovala ďalej.

„V SaS sme nevedeli na dve otázky odpovedať ,stlačením jedného gombíka', a preto sme sa na tomto hlasovaní nezúčastnili. O našom postoji sme vtedy informovali aj koaličných partnerov. Tí si však nedali povedať a tak aj dopadli, SDKÚ-DS v podstate zanikla, strany Most-Híd a KDH sú mimo parlamentu," dodal šéf SaS.

Radičovej vláda padla 11. októbra 2011. Za euroval a dôveru vláde vtedy hlasovalo 55 poslancov zo 124 prítomných. „Ospravedlňujem sa občanom SR, že nerozumejú, o čom je euroval, pretože sa celý čas podával ako pôžička tučnému Grékovi. Hovorím, že je to lož,“ povedala Radičová po hlasovaní parlamentu.

Remišová: Dôsledky pádu Radičovej vlády vidno dodnes

Na pád vlády Ivety Radičovej a jeho následky som veľa myslela počas vládnej krízy, keď som sa usilovala urobiť všetko preto, aby nedošlo k predčasným voľbám a návratu Smeru a jeho klonov k moci. Na sociálnej sieti to dnes napísala vicepremiérka a predsedníčka vládnej strany Za ľudí Veronika Remišová pri príležitosti desiateho výročia pádu Radičovej vlády.

Vicepremiérka Remišová uviedla, že následkom nezhôd pred desiatimi rokmi sa dostal k moci Smer na ďalších osem rokov a dôsledky vidno dodnes. „Obrovské korupčné kauzy za desiatky miliónov eur, ktoré tiekli do vreciek oligarchov a organizovaného zločinu. Skorumpované policajné špičky, sudcovia, ktorí rozhodovali podľa želaní oligarchov a gaunerov. Dôsledkom nesprávnych politických rozhodnutí bolo vytvorenie systému, v ktorom zavraždili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu,“ napísala Remišová.

Podľa nej najväčšou výzvou pre túto vládu je zvládnutie boja proti korupcii a návratu organizovaného zločinu, ktorý sa aktívne bráni. „Aj preto je nevyhnutné, aby sme spoločne s kolegami, ktorí svoj sľub občanom berú vážne, jednotne a dôsledne túto výzvu zvládli. Verím, že aj z politických udalostí pred desiatimi rokmi sa všetci partneri poučili a zodpovednosť za krajinu nepredbehnú rôzne osobné a stranícke záujmy,“ uzavrela Remišová.

Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) na sociálnej sieti vyhlásil, že dnes nemá zmysel pokračovať v ukazovaní prstom, kto môže za pád vlády Ivety Radičovej a za nástup jednofarebnej vlády Smeru.

„Rozhodne väčší zmysel má sústrediť sa na ponaučenia. Naša koalícia je majstrom vo vytváraní príležitostí, aby sme sa na ne mohli plne sústrediť. Žiaľ, časté osobné spory, na ktoré narážam, sú stromami, cez ktoré nevidíme les a zakrývame nimi aj výhľad ostatným,“ uviedol Grendel.

Podľa neho v skutočnosti práve žijeme najúspešnejšie časy z hľadiska očisty štátu od korupcie a mafiánskych praktík. „Žijeme časy, keď v zázračnej zhode prezidentskému palácu, parlamentu ani vláde nevládnu bývalí komunisti, mečiarovci alebo smeráci. Aj keď sa v niektorých detailoch líšime, sme v otázkach slobody, demokracie a právneho štátu z jednej lode – prezidentka, koaliční poslanci, ministri,“ napísal Grendel.