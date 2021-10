Ďuriš Nicholsonová: Za pád Radičovej vlády môže aj SaS, ktorú to už nebavilo

Keď parlament hlasoval o dôvere vlády Ivety Radičovej, ministri za SaS mali vyložené nohy, fajčili cigary a bavili sa, ako pôjdu strane hore preferencie. Ďuriš Nicholsonová vidí dvoch ‚vinníkov‘ pádu Radičovej vlády.

„Po prvé, premiérka Radičová nemala podporu vo svojej vlastnej strane. V SDKÚ mala slabú pozíciu, v skutočnosti boli jej lídri dovnútra aj von Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš. Musela sa teda viac spoliehať na podporu z iných strán,“ píše Ďuriš Nicholsonová na sociálnej sieti.

Pripomína, že strana SaS Radičovú spočiatku aj podporovala, no „časom tá podpora ochabla“. „Pani premiérka totiž mala ambíciu mikromanažovať viac rezorty iných ministrov, napríklad Jozefa Mihála ako manažovať vládu. Starí politickí bardi z KDH a Mosta-Híd si riešili vlastné politické hry a tak pozícia premiérky Radičovej vo vláde slabla,“ konštatuje aktuálne europoslankyňa.

„Po druhé, SaS sa potrebovala zadefinovať ako strana princípov a zásad cez postoj k eurovalu. Toto sa komunikovalo navon. V skutočnosti to čelných predstaviteľov SaSky prestalo baviť, s výnimkou Jozefa Mihála, ktorého pád Radičovej vlády výrazne mrzel, lebo po ňom zostali len nedokončené reformy,“ pokračuje Ďuriš Nicholsonová.

Keď sa v parlamente rozhodovalo o páde Radičovej vlády, kľúčoví ľudia zo SaS sa stretli u Richarda Sulíka v pracovni. „My sme s Jožom Mihálom prišli neskôr. Sedeli tam ministri s vyloženými nohami a s cigarami a bavili sa o tom, ako SaS pôjde preferenčne hore. Ukázalo sa, že pád Radičovej vlády spôsobil úpadok nielen SaS (v preferenciách), ale aj celej krajiny,“ spomína na dôležité momenty spred desiatich rokov.

„Pre Slovensko to znamenalo katastrofu. Postupne si to uvedomovali všetci aj v SaS, že euroval nebol o princípoch, ale o politickej nevyzretosti a o absolútnej nezodpovednosti za vývoj v krajine. Vpustili sme sem Fica na dlhých osem rokov a on rozobral krajinu a mustru právneho štátu na súčiastky. Zo Slovenska urobili jeho ľudia ako Kočner, Brhel, Bödör vlastné Eldorádo, kde neplatí rovnosť pred zákonom a kde sa dá spravodlivosť kúpiť za televízor. Pád Radičovej vlády sklamal obrovské množstvo voličov, ktorí nám dali v 2010 dôveru a tam niekde sa začala datovať skepsa pravicového voliča na Slovensku. Táto vláda to už len totálne zaklincovala,“ konštatuje Ďuriš Nicholsonová, ktorá nie tak dávno odišla zo SaS.

„Uvedomila som si, že na Slovensku prakticky nemáme lídrov, ktorí by sa obetovali viesť krajinu aj za cenu nepopulárnych rozhodnutí a dočasnej straty popularity,“ hodnotí situáciu. „SaS urobila chybu, za ktorú by sa mala ospravedlniť, lebo dôsledky pádu Radičovej vlády budú na Slovensku ešte dlho doznievať. Ja som bola vtedy jej súčasťou a tak sa za pád Radičovej vlády ospravedlňujem,“ dodala.

SaS pred desiatimi rokmi nesúhlasila s navýšením eurovalu. Podiel Slovenska mal byť 7,7 miliárd eur. Premiérka Iveta Radičová spojila v parlamente hlasovanie o splnení tohto záväzku s hlasovaním o dôvere vláde.

Za navýšenie eurovalu a teda dôveru vláde vyslovilo len 55 poslancov. Toto hlasovanie spôsobilo predčasné voľby v marci 2012. Jednoznačným víťazom bola strana Smer, ktorá získala 44,41 percenta hlasov. Euroval parlament schválil 13. októbra 2011.