Matovič o rozpočte: Nie je čas rozdávania

VIDEO: Koaličná rada ide riešiť rozpočet. Komu Matovič pridá?

„Minulý týždeň sme si dali karty na stôl,“ povedal pred koaličnou radou. „Všetci zistili, že nič nebude, keď nesplníme všetko, čo sme ľuďom sľúbili,“ dodal.

Matovič už minulý týždeň povedal, že nedá žiadnemu rezortu viac. Naopak, rezorty OĽaNO dostanú ešte menej. Od svojich koaličných partnerov žiada, aby splnili tri podmienky. „Keď budeme rozpočtovo zodpovední cez výdavkové stropy, dlhovú brzdu a stabilný zákon o dôchodkoch, tak sa posnažím vybaviť viac peňazí,“ pokračoval Matovič.

Podľa neho chceli ministri navyše 6,6 miliardy eur. Matovič ráta s deficitom HDP vo výške 4,3 percenta, čo by podľa jeho slov malo byť približne 4,3 miliardy eur. Chce vytvoriť aj tzv. covid rezervu vo výške 700 miliónov eur.

Rozpočet by mal byť hotový do 15. októbra, vláda zasadne vo štvrtok 14. októbra. Ešte minulý týždeň niektorí ministri hovorili, že by sa to malo všetko stihnúť.

„Ak nie, Slovensko si vyskúša rozpočtové provizórium. Nie je čas rozdávať, do budúcna musíme najskôr nejaké peniažky do rozpočtu získať,“ dodal minister Matovič.