Mali ste sa lepšie učiť, odkazuje Bittó Cigániková hnutiu Sme rodina

Do rozhovorov o budúcom rozpočte chce zasiahnuť aj poslankyňa SaS Janka Bittó Cigániková. A poriadne ostro.

„Veľmi rada by som si vypočula, ako zvládneme stav v zdravotníctve, keď odchádzajú do zahraničia lekári, sú unavení a rezort to s financiami, ktoré má, nezvláda. Ako zvládneme potrebné reformy?“ reagovala pred začiatkom koaličnej rady Bittó Cigániková.

Podľa nej dostane minister financií Igor Matovič (OĽaNO) podporu od SaS pri rozumných a racionálnych nápadoch. „Máme nádej, že sa dostaneme aj k nejakým zaujímavým nápadom, na ktoré predtým nebola odvaha,“ podotkla.

Minulý týždeň jej stranícky šéf a minister hospodárstva Richard Sulík prišiel s myšlienkou, aby sa zrušili úrady práce. Lebo prácu si má každý v dnešnej dobe hľadať sám. To sa, samozrejme, veľmi nepáčilo ministrovi práce Milanovi Krajniakovi (Sme rodina).

Hnutie Borisa Kollára sa v ostatných dňoch pomerne často naváža do chystaných reforiem koalície. Či už je to chystaná reforma nemocníc alebo reforma súdov. Kollár obchádza regióny a sľubuje, že žiadne nemocnice sa rušiť nebudú. Ak nebudú splnené jeho požiadavky, hrozí odchodom z koalície.

„On odchádza pravidelne dvakrát do týždňa,“ reagovala Bittó Cigániková s miernou iróniou.

„Kolegovia zo Sme rodina mi pripadajú, že pokiaľ ide o rozdávanie cudzích peňazí, ide im to hladko. Akonáhle ide o akékoľvek náročnejšie rozhodnutie alebo nebodaj skutočnú reformu, sú prví v rade, ktorí to chcú zastaviť. Slovensko tu malo dlhé roky politikov, ktorí sa báli urobiť reformy. Keď páni chceli byť obľúbení, mali sa lepšie učiť a ísť robiť napríklad lekárov, alebo lepšie bicyklovať a ísť na Tour de France,“ odkázala koaličným partnerom.