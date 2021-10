Peter Pčolinský: Kollár sa nevyhráža odchodom z koalície

Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský hovorí, že médiá by mali presne podávať vyjadrenia predsedu hnutia Borisa Kollára, pretože on sa nevyhráža odchodom z vládnej koalície.

„Treba presne písať, čo Kollár povedal. Vo Vranove nad Topľou povedal, že nepodporíme reformu nemocníc a súdov a kľudne nech nás za to vyhodia. Nevyhráža sa, že odíde. On hovorí, že kľudne nech ma vyhodia, pretože nepodporíme reformu v podobe, v akej je teraz,“ uviedol pre agentúru sita Pčollinský.

Kollár už dlhšie oznamuje, že nepodporí súdnu mapu a rušenie nemocníc v regiónoch, aby sa nevyľudňovali. Takto sa vyjadril aj v pondelok 11. októbra počas výjazdu vo Vranove nad Topľou, kde mal stretnutie s vedením mesta a nemocnice.

Ďalšie takéto stretnutia absolvoval v Rožňave a Rimavskej Sobote. Konštatoval tam, že ako sa pozrie ľuďom do očí, ak im zoberie nemocnicu a súd. „Však ma tuná ukameňujú, palicami ma tu ubijú. Ja to neurobím, však nie som blázon. Budem stáť za týmito ľuďmi,“ vyhlásil Kollár.

Vláda koncom septembra schválila reformu nemocníc bez hlasov ministrov Sme rodina. Poslanec Pčolinský poukázal na to, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) doteraz nebol klubu Sme rodina vysvetliť reformu nemocníc.

„Ani jeden mail, ani jeden telefonát nebol z jeho strany. On potrebuje našu podporu, nie my. To by mala byť jeho iniciatíva,“ mienil Pčolinský. Ako ďalej uviedol, Sme rodina má rovnako výhrady k súdnej mape, kde ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) „mení vyjadrenia každý deň“. „Raz reforma bude vyzerať takto, potom inak. Keď na to upozorním, odpoveď je, že tam máme malú chybičku. Je to pre nás teda nedôveryhodné,“ dodal Pčolinský.

Predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) povedala, že na pondelkovej koaličnej rade sa téma reformy nemocníc neriešila, nebol na to čas a „ani to nehorí“.

Návrh zákona ide do prvého čítania v parlamente a na jeho úpravu je podľa poslankyne dostatok času. „Zároveň sme sa dohodli, že mapa nemocníc ako taká vznikne až o rok. Vlastne ani neviem, aký má Sme rodina problém. Určite to nie je to najakútnejšie, čo teraz treba riešiť,“ uzavrela šéfka zdravotníckeho výboru.