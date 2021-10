Na ľudí s bielou palicou netrúbte. Vo štvrtok otestujú vodičov

„Myslím, že ohľaduplnosť vodičov sa rokmi zlepšuje,“ hovorí Michaela Dlhá z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá má len zvyšky zraku. Na uliciach však podľa nej robia problémy cyklisti a najnovšie aj ľudia na elektrických kolobežkách, ktorí s nimi jazdia po chodníkoch.

„Išla som po ulici a nezodpovedný kolobežkár ma skoro nabral. Ešteže tam boli ľudia, ktorí ma odtiahli nabok,“ porozprávala Dlhá pre Pravdu.

VIDEO: Čo všetko symbolizuje biela palica.

Podľa nej by sa mala zvýšiť aj ochota ľudí, aby človeku so zrakovým postihnutím povedali aspoň to, či už môže prejsť cez cestu. „Aj vodič, ak chce dať znamenie človeku, že môže prejsť, nemal by naňho trúbiť, lebo toho sa človek zľakne a nevie, či má stáť alebo ísť. Ak naňho bliká, nevidiacemu je to na nič. Mal by radšej otvoriť okno a zakričať naňho, že môže ísť,“ hovorí.

Buďte ohľaduplní ako vodiči Vo štvrtok 14. októbra pri príležitosti Dňa bielej palice organizuje Únia nevidiacich spolu s Policajným zborom bezpečnostnú dopravno-výchovnú akciu v 36 slovenských mestách na 40 priechodoch pre chodcov. V doobedňajších hodinách budú na priechodoch dobrovoľníci z radov nevidiacich a slabozrakých s bielymi palicami, ktorí budú overovať, ako na nich reagujú účastníci premávky. Reacie budú sledovať zapisovatelia v spolupráci s hliadkami dopravnej polície. Vodičov a ďalších ľudí, ktorí budú postupovať nesprávne, zastavia, a vysvetlia im, ako majú na nevidiacich reagovať. Večer zverejnia výsledky, ako sú na tom účastníci cestnej premávky v rôznych mestách Slovenska.

„Ak chcete pomôcť nevidiacemu na ulici, oslovte ho a opýtajte sa, či niečo nepotrebuje. Prípadne ak na vás nereaguje, dotknite sa jeho predlaktia alebo ramena, aby vedel, že hovoríte naňho. Nevidiaci vám sám najlepšie povie, čo potrebuje a ako mu pomôcť,“ priblížila Dlhá. Pripomína, že nie je vhodné človeka niekam tlačiť alebo ťahať a snažiť sa ho nasilu napríklad previesť cez cestu, ak o to nepožiada.

Tento rok biela palica oslavuje 90. narodeniny. Prvýkrát ju zaviedli ako výraznejšie označenie nevidiacich vo Francúzsku v roku 1931. „Postupne sa šírila do celého sveta a v 60. rokoch Organizácia spojených národov vyhlásila 15. október za Deň bielej palice,“ povedal predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Branislav Mamojka.

Nevidiaci podľa neho používajú dlhšiu a slabozrakí kratšiu navigačnú palicu. "Ňou vyskúšajú terén a posúdia, či môžu bezpečne ísť ďalej. V súčasnosti už existuje veľa rôznych orientačných pomôcok, napríklad GPS so zvukovým výstupom alebo rôzne ultrazvukové senzory, ale žiadne zariadenie nie je dostatočne presné, aby vedelo identifikovať všetky schodíky, hrbolčeky na ceste a podobne.

Výdobytky techniky sú dobrým doplnkom, ale nenahradia bielu palicu," tvrdí nevidiaci Mamojka. Doplnil, že podľa dostupných údajov sú v európskych krajinách priemerne 1,5 až 2 percentá ľudí nevidiacich alebo ťažko slabozrakých. Na Slovensku je to podľa neho 50– až 70-tisíc ľudí.

Skúšali aj šoférovať

„Tento rok sme prvýkrát realizovali akciu, počas ktorej sme umožnili nevidiacim a slabozrakým šoférovať. Bolo to mimo cestnej premávky, s inštruktorom z autoškoly a vo vozidle s dvojitým ovládaním. Tak si mohli aj títo ľudia vyskúšať, aké je viesť motorové vozidlo,“ priblížil Tomáš Vrábel z policajného prezídia, ktorý má v gescii bezpečnosť cestnej premávky.

„Predtým sa s inštruktorom dohodli, aké signály budú používať. Napríklad inštruktor nevidiaceho navigoval podľa polohy ručičiek na hodinách, ako má točiť volantom,“ vysvetlil Vrábel. Aj on si vyskúšal viesť auto s okuliarmi, ktoré zhoršovali videnie. „Už pri malých rýchlostiach to bolo veľmi ťažké,“ tvrdí. Preto musí každý, kto robí vodičský preukaz, absolvovať test zrakovej spôsobilosti. Vrábel tiež pripomína, že keď sa nevidiaci a slabozrakí chodci pohybujú s bielou palicou, upozorňujú ňou na seba a pomáhajú predchádzať kolíziám.