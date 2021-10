Apokalypsa a exodus. Zdravotníci ostro reagujú na Matovičov rozpočet

Ešte v tomto roku chce minister financií Igor Matovič (OĽaNO) znížiť platby za poistencov štátu o 232 miliónov. Už to zdravotníkov zdvihlo zo stoličiek. Na budúci rok by mal celý sektor dostať 6,38 miliardy eur. Ako však upozorňujú organizácie, ktoré združujú poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, v tejto sume sú zarátané aj platby z plánu obnovy, ktoré sa nedajú použiť na chod, platbu za energie či na zvyšovanie platov.

VIDEO: Šéf lekárskych odborov Peter Visolajský o situácii v zdravotníctve, aj o odchode lekárov a sestier. (6. 10. 2021)

„Každý rok upozorňujeme, že rozpočet pre zdravotníctvo je nedostatočný. Na budúci rok plánujú za poistencov štátu zaplatiť ešte menej,“ hnevá sa šéf Asociácie nemocníc Slovenska Marian Petko. Podľa návrhu rozpočtu, ktorý zdravotnícke organizácie dostali v pondelok večer a vo štvrtok by ho mala schváliť vláda, by na budúci rok mal štát poslať za svojich poistencov – teda deti, mamičky na materskej, nezamestnaných či dôchodcov, 1,1 miliardy eur. V tomto roku to malo byť 1,43 miliardy, aj to časť peňazí v poslednom štvrťroku nebude vyplatená.

Igor Pramuk, viceprezident asociácie, vyrátal, že na budúci rok za jedného poistenca štát pošle do zdravotníctva 31 eur mesačne. V Českej republike to bude v prepočte 77 eur. „My nemôžeme ani len snívať, že budeme poskytovať starostlivosť ako v Nemecku,“ dodal s tým, že poistencami štátu je približne 60 percent obyvateľov Slovenska.

Zdravotníci hovoria o výsmechu a postupnom zániku tak ambulancií, ako aj nemocníc. Náklady totiž nepokryjú výdavky na fungovanie. Rezort zdravotníctva stroho tvrdí, že o rozpočte sa ešte rokuje.

„Naším cieľom je dostať do systému toľko peňazí, koľko reálne potrebuje. To znamená, aby boli pokryté výdavky na zdravotnú starostlivosť a, samozrejme, aj na adekvátne podmienky, aj na prácu zdravotníkov,“ povedala hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.