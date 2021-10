Kolíková: Zo strany zástupcov súdov nebol záujem diskutovať o kompromisoch

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na rozporovom konaní k zásadným pripomienkam k novej súdnej mape vzneseným krajskými a okresnými súdmi navrhla nové riešenia. Zástupcovia súdov ich neprijali, žiadali najmä stiahnutie celého návrhu súdnej mapy. Kolíková to pred novinármi uviedla v stredu.

„Prišla som aj s novými alternatívami, ale nebola tu snaha rozprávať sa o ďalších kompromisoch, aby sa vyriešili pripomienky. Nebol tu priestor na debatu, napriek mojej snahe. Snahou zástupcov súdov bolo stiahnutie návrhu a až potom sa môžeme baviť o ďalších návrhoch,“ zhodnotila po stretnutí Kolíková.

Témou rozporového konania boli najmä krajské súdy, v rámci ktorých Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zväčšenie obvodov a zníženie počtu súdov z ôsmich na štyri. „To znamená zachovanie všetkých pracovísk súdov len s tým, že sa zväčšia obvody. Z tohto pohľadu preto neviem, prečo je tu obava zo straty zamestnania,“ poznamenala Kolíková.

Podľa ministerky sa zamestnanci súdov nemusia obávať ani častého cestovania do práce a presunov spisov. Pripomenula, že vo viacerých právnych oblastiach nie je potrebné osobné prejednanie veci. „Neviem tiež, z čoho vyplýva obava, že 300 zamestnancov príde o prácu, je tu skôr vytváraná emocionálna predstava, ktorá nie je v súlade s tým, čo je navrhované,“ vysvetlila ministerka.

Zároveň odmietla tvrdenia protestujúcich, že by sa s pripomienkami dostatočne neoboznámila. V najbližšej budúcnosti chce verejnosti predstaviť alternatívy, ktoré by sa mohli zapracovať do súdnej mapy.

MS tiež poukázalo na prieskum z leta, ktorý ukázal, že až 70 percent Slovákov sa zhodne na tom, že Slovensko potrebuje reformy, aby sa tu žilo lepšie. Z prieskumu vyplynulo, že súdnictvo na Slovensku je v spoločnosti vnímané ako slabé a nedôveryhodné. Viac ako dve tretiny obyvateľov si tiež myslia, že rozhodnutia sú slabo zdôvodnené. „Fyzická blízkosť súdu sa ukazuje ako menej dôležitý faktor ako samotná rýchlosť a kvalita rozhodovania. Ak by si ľudia mali vybrať medzi počtom súdov a rýchlym, kvalitným rozhodovaním, tak početnosť súdov by bola dôležitejšia iba pre asi 12 percent ľudí,“ spresnil hovorca MS Peter Bubla.

Prieskum tiež ukázal, že zrozumiteľne odkomunikované rozhodnutie je pre ľudí dôležitejšie ako výhra na súde. Výhra na súde je dôležitejšia vo vekových skupinách štyridsiatnikov a 60 a viac ročných. Reprezentatívny prieskum MNForce, Seesame a 2MUSE pre sekciu plánu obnovy bol realizovaný v auguste na vzorke 1000 respondentov. Sudcovia a zamestnanci súdov protestovali počas stredy vo viacerých slovenských mestách. Cieľom akcií bolo vyjadriť nesúhlas s navrhovanou reformou súdnej mapy.