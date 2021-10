Kažimír nikam neodchádza. Politológ hovorí o bizarnom obvinení

Mal by Peter Kažimír po obvinení odstúpiť z postu šéfa NBS? Vyzývajú ho na to koalícia aj prezidentka. Politológovia vnímajú dve roviny problému.

Nespáchal som žiadny trestný čin a budem si plniť svoje úlohy guvernéra aj naďalej," vyhlásil v stredu Peter Kažimír. V utorok NAKA obvinila guvernéra Národnej banky Slovenska z prečinu podplácania. Nateraz je najvyššie postaveným obvineným štátnym úradníkom.

„Obvinenie politického nominanta vo verejnej funkcii má dve roviny. Jedna je trestnoprávna, ktorá je na dokazovaní orgánov činných v trestnom konaní. Pri politickej sa ale berú do úvahy iné aspekty ako dokazovanie a snaha o obhajobu. V politickej rovine ide o to, že verejný činiteľ ako reprezentant politickej strany alebo priamo ľudí prijme morálnu zodpovednosť. Aj keď trestnoprávne previnenie nie je dokázané, odstúpenie z funkcie je vnímané ako signál na upokojenie situácie,“ pripomína politologička z Univerzity Komenského Aneta Világi s tým, že odstúpenie nie je možné vnímať ako priznanie.

Politológ Jozef Lenč túto situáciu vníma v dvoch protichodných rovinách. „Na jednej strane je obvinenie takého dôležitého reprezentanta štátu problém. Takýto funkcionár by mal odstúpiť, lebo to nerobí dobré meno ani samotnej inštitúcii a narúša sa aj dôvera v štát. Na druhej strane mi ale ten skutok, ktorého sa mal dopustiť, príde dosť iracionálny a to obvinenie bizarné. Sú to dve roviny, ktoré sa vo mne bijú,“ reagoval.

Kažimír v politike začínal ako poslanec za stranu Smer. Po prvý raz sa do parlamentu dostal v roku 2006 a hneď aj dostal funkciu štátneho tajomníka v rezorte financií. V roku 2012 sa stal šéfom tohto rezortu. Hovorí sa o ňom ako o najdlhšie slúžiacom ministrovi financií v histórii samostatného Slovenska. V roku 2015 bol krátko aj ministrom hospodárstva.

Kažimír bol vyhlásený za najlepšieho ministra financií Európy za rok 2018, ocenenie mu udelil britský časopis The Banker. V októbri 2019 dostal Európsku cenu Globsec. Zhruba pred troma rokmi sa začal zaujímať o kreslo prvého muža Národnej banky Slovenska. Parlament ho zvolil a 1. júna 2019 nastúpil do funkcie.