Na školách sa bude pokračovať so samotestovaním do konca roka. Pred štvrtkovým rokovaním vlády to uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že ide o komunikáciu s hlavným hygienikom Jánom Mikasom. Šéf rezortu školstva tiež potvrdil, že školy sa nebudú zatvárať ani v čiernych okresoch, ktoré by mali zrejme pribudnúť na budúci týždeň. Triedy sa majú zatvárať len na základe pozitivity.