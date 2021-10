V boji s pandémiou zdravotníkom opäť pomôže armáda, zabezpečí aj ich ochranu pred útokmi

Príslušníci Ozbrojených síl pôjdu pomáhať do vybraných regionálnych úradov verejného zdravotníctva a takisto do vybraných zdravotníckych zariadení. Rozhodla o tom vláda na svojom štvrtkovom zasadnutí.

Malo by ísť o najviac 500 vojakov, ktorí by mali pomáhať v organizačnej, administratívnej a zdravotníckej podpore v období do 31. decembra 2021.

Vláda schválila aj návrh na denné vyčlenenie do 200 príslušníkov finančnej správy a do 200 členov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí majú pomáhať pri zabezpečovaní verejného poriadku a v súvislosti s opatreniami v boji proti novému koronavírusu, a to do konca tohto roka.

Vojaci by mali polícii pomáhať aj pri ochrane zdravotníkov pred fyzickými a verbálnymi útokmi. Vyplýva to z návrhu na doplnenie uznesenia vlády z 29. decembra 2020 k návrhu na vyčlenenie príslušníkov Ozbrojených síl pri zabezpečovaní verejného poriadku v súvislosti s opatreniami v boji proti pandémii ochorenia covid-19, ktorý vo štvrtok schválila vláda.

Návrh prijali na základe záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu zo 6. októbra 2021. Do ochrany zdravotníkov majú byť podľa návrhu zapojení vojaci, príslušníci finančnej správy a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže. Nasadzovaní budú aj do spoločných hliadok s príslušníkmi Policajného zboru. Ich nasadenie je na nevyhnutný čas.

„Dôvodom vypracovania predmetného materiálu je skutočnosť, že v súčasnosti orgány verejnej moci zaznamenávajú nárast fyzických a verbálnych útokov jednotlivcov a skupín osôb odmietajúcich očkovanie proti ochoreniu covid-19 na zdravotníckych pracovníkov v rámci poskytovania ambulantnej starostlivosti, ktorej predmetom je vykonávanie očkovania proti ochoreniu covid-19,“ konštatuje schválený návrh.

Cieľom materiálu je udržať verejný poriadok, ochranu zdravia a ochranu práv a slobôd, schválili ho na žiadosť ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO).