SPF nečakane povedie exposlanec OĽANO, nebol ani na výberovom konaní

Štilichová bola šéfkou SPF od konca mája potom, čo v pozícii nahradila Gabrielu Bartošovú, ktorá sa 22. mája 2021 vzdala funkcie.

Kabinet zvolil Marosza za nového šéfa SPF nečakane. Na agrorezerte totiž počas uplynulých týždňov prebiehali výberové konania do tejto funkcie, ktorých sa Marosz nezúčastnil. „Už sme nemohli čakať. Situácia na SPF bola kritická. Žiadne ďalšie výberové konania už nebudú. Výberové konania síce priniesli nejaké mená, no nebol som úplne presvedčený o tom, ako by zvládli napríklad mediálny tlak, ktorý možno vytvárajú skupiny, ktoré doteraz na kritickej situácii na SPF profitovali. Chcem sa ale poďakovať všetkým účastníkom konania. Verím, že sme sa ale rozhodli správne a stav na fonde sa výrazne zlepší," povedal vo štvrtok po rokovaní vlády agrominister Samuel Vlčan s tým, že napokon sa s Jánom Maroszom dohodol na poslednú chvíľu na nástupe do funkcie od 1. novembra 2021 a nie od 15. októbra ako sa uvádzalo v návrhu.

Marosz je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, filozofickej fakulty. V rokoch 2017 až 2020 bol poslancom Národnej rady SR za hnutie OĽANO (člen ústavnoprávneho výboru a výboru na kontrolu SIS). V období 2020 až 2021 bol poradcom premiéra pre oblasť dopravy.

Štilichová bola do funkcie generálnej riaditeľky SPF vymenovaná uznesením vlády SR zo dňa 26. mája 2021.

Podľa zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov štatutárne orgány SPF vymenúva a odvoláva vláda SR na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.