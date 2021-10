Voľby by v októbri vyhral Hlas pred SaS a Smerom

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, najväčšiu podporu by opäť získala strana Hlas-SD so ziskom 18,2 percenta. Druhá by bola SaS s 14,5 percentami a tretí Smer s 13,8 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre TV Joj na vzorke 1000 respondentov.