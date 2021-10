Matovič drží ministrom nôž na krku. Prečo sú ticho?

Koalícia žiada odchod guvernéra NBS Petra Kažimíra, ktorý je obvinený z korupcie. „Je to falošné, lebo návratu obvinených vyšetrovateľov NAKA do práce zatlieskali,“ konštatoval v podcaste Marián Repa.

To tu ešte nebolo. Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) predložil návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ale stanovil podmienky. Poslanci koalície musia najskôr schváliť reformy a nové zákony.

„Ukázalo sa, že vydieračský potenciál Matoviča je dosť veľký, a partnerom drží nôž na krku,“ povedal v podcaste Počúvajte pravdu Marián Repa. Pýta sa, kto sa bude so šéfom OĽaNO hádať ako prvý? Richard Sulík (SaS) alebo Boris Kollár s Milanom Krajniakom (obaja Sme rodina)?

Problémom pre koalíciu bude návrh samotného rozpočtu. Zdravotníctvo, školstvo, obrana nedostali zďaleka to, čo žiadali, a čo potrebujú. Ale ministri sú ticho. Podľa Repu, komentátora denníka Pravda, je to „blikajúce červené svetlo“ z čias, kedy Sulík položil vládu Ivety Radičovej.

„Nikto nechce predčasné voľby, a preto sklopia uši a budú ticho,“ odhadol. Preto dáva veľké šance taktike, ktorú rozohral v koalícii Matovič.

Nešetrí ho ale v prípade nového generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF) Jána Marosza (OĽaNO). Schválila ho prekvapujúco vláda, pričom neakceptovala víťaza výberového konania. „Vyhraj voľby, a môžeš všetko,“ zopakoval Repa známe heslo z čias vlády Smeru.

V tejto súvislosti zdôraznil, že koaličné hnutie OĽaNO už viackrát potvrdilo, že heslá o transparentnom výbere funkcionárov používajú účelovo.

„Dosadzujú svojich ľudí na okresné úrady, na ministerstvá, a teraz na SPF,“ argumentoval Repa.

Rovnako kritizoval výzvy koalície na odchod Petra Kažimíra z pozície guvernéra NBS, a to kvôli obvineniu z korupcie. Falošné a neúprimné je to podľa neho v porovnaní so situáciu, kedy sa obvinení vyšetrovatelia NAKA vrátili z väzby naspäť do práce.

Strach z nárastu nedôvery a z ďalších protestov vyčíta Marián Repa koalícii v súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. „Boja sa vyhlásiť núdzový stav, ale situácia je zlá. Keď nič neurobia, k normálnemu životu sa tak skoro nevrátime ,“ upozornil. Je rozčarovaný z toho, že vláda a zodpovední ministri sa tvária ako keby tretia vlna pandémie na Slovensku nebola.

Čo majú politici urobiť, aby sa situácia ešte nezhoršovala?