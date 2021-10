Premiér: Ľudia nemusia mať obavy z reformy nemocníc, ale z "nereformy"

Ľudia nemusia mať obavy z reformy nemocníc, obavy sú na mieste len z "nereformy". Zdôraznil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Na sociálnej sieti apeloval na ľudí, aby sa na zdravotníctvo pozerali optikou kvality, bezpečia a odbornosti. Práve reforma má podľa neho do vývoja zdravotnej starostlivosti vniesť systém a kvalitu.

„Je jasné, že urgentné príjmy, všeobecné ambulancie, pôrodnice musia byť čo najbližšie k občanom. Je jasné, že potrebujeme viac nemocníc pre dlhodobo chorých. A je jasné, že potrebujeme aj špičkové pracoviská, ale tie z pochopiteľných dôvodov nemôžu byť v každom okresnom meste. Prosím, nepozerajme sa na naše zdravie cez optiku pár kilometrov navyše, ale cez kvalitu, bezpečie a odbornosť zdravotníkov, ktorí budú pracovať v dôstojných podmienkach,“ uviedol premiér.

Tvrdí, že už dnes ľudia do nemocníc dochádzajú aj mimo okres. Robia tak podľa neho aj tí, ktorí majú regionálnu nemocnicu, pretože kvalita nemocníc je rôzna. Odvoláva sa na štatistiky rezortu zdravotníctva. Práve reforma má podľa neho vniesť do vývoja systém, špecializáciu a zvýšiť kvalitu nemocničnej starostlivosti rovnomerne po celkom území Slovenska. „Na to musíme spojiť sily a maximálne využiť obmedzené ľudské i materiálne zdroje, ktoré máme. V opačnom prípade budú oddelenia i celé nemocnice zanikať živelne,“ upozornil.

Premiér už počas týždňa avizoval, že verí v podporu reformy nemocníc od koaličných partnerov. Význam reformy a jej potrebu opakovane zdôrazňovala i šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) a ďalší. Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) však začiatkom týždňa vo Vranove nad Topľou vyhlásil, že jeho hnutie nepodporí reformu nemocníc a súdov v aktuálnej podobe, a to ani v prípade, ak by to malo znamenať odchod z vládnej koalície. Vládne strany preto pokračujú v rokovaniach.