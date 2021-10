Hrozí mix korony a chrípky, nevieme ich rozoznať. Protichrípková imunita sa vytratila

Po tretej vlne korony príde chrípka. So zhoršujúcim sa počasím virológovia čoraz hlasnejšie varujú pred ďalšou možnou epidémiou.

Minulú jeseň Slovensko bojovalo s nástupom druhej vlny pandémie koronavírusu. Tento rok znova. "Ale imunita proti chrípke sa za ostatný rok vytratila,“ upozorňuje profesor Virologického ústavu SAV Fedor Čiampor. „Väčšina populácie sa s vírusom chrípky nestretla a jej odolnosť klesla. Ľudia si neposilnili svoju prirodzenú imunitu,“ dodáva.

„Vždy po slabej chrípkovej sezóne príde výraznejšia. Preto sa obávam, či to nebude tento rok, respektíve začiatkom budúceho roka,“ spresnila epidemiologička a prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková. Hovorí, že chrípku netreba podceňovať. Dodáva, že po prekonaní chrípky trvá pacientovi návrat do pôvodnej kondície aj dva-tri mesiace. Posledná mimoriadne silná sezóna chrípky bola na Slovensku v rokoch 2014/2015, keď sa infikovalo 1,7 milióna ľudí.

Čiampor podotýka, že chrípkový vírus v podstate pravidelne dvakrát ročne mení svoje vlastnosti, preto každú sezónu kolujú v populácii iné typy. Kým minulú jeseň a jar ľudia dodržiavali epidemiologické odporúčania a nestretli sa s chrípkou, v túto jeseň môže byť situácia iná. Podľa neho je najlepšou ochranou pred chrípkou práve očkovanie. „Očkovanie proti COVID-19 však nechráni pred chrípkou a opačne,“ dodáva Čiampor.

„Nemôžeme povedať, či bude vírus silnejší alebo slabší. Ak by bol vírus silný, no pacient má dostatok protilátok, tak si s ním telo hravo poradí. Tento rok však nemáme protilátky, pretože sme sa s vírusom chrípky minulý rok nestretli. Preto predpokladáme, že imunitu nemáme a že priebeh ochorenia bude o to horší,“ varuje aj hlavná odborníčka ministerstva na pediatriu Elena Prokopová.

Za posledných osem rokov bola úroveň zaočkovanosti podľa Úradu verejného zdravotníctva okolo 4,5 percenta, pričom minulý rok stúpla na 5,7 percenta. To je však oproti krajinám západnej Európy, kde zaočkovanosť dosahuje 30 percent, málo. Ak by sa však Slováci zobudili a chceli sa dať zaočkovať proti chrípke, je možné, že sa k vakcíne nedostanú.

Každoročná chrípková sezóna sa začína v októbri a končí sa až koncom apríla nasledujúceho roka, pričom najsilnejšia vlna epidémie chrípky sa začína od januára a trvá do konca februára. Ročne na Slovensku zomrie v súvislosti s chrípkou približne 800 ľudí. Krištúfková pripomína, že chrípka často komplikuje iné ochorenia a pacientov potom následne postihne infarkt či mozgová príhoda. „Ale na začiatku bol ‚vírus chrípky‘,“ zdvíha varovne prst.

Chrípka v minulom storočí spôsobila až štyri pandémie, pokračuje Čiampor. Myslí si, že chrípková vlna príde po odznení tretej vlny koronapandémie. „Nové kmene vírusu vznikajú tým, že vlastne unikajú pred tým, čo v populácii cirkuluje. Ak v populácii narastá hladina protilátok, tak ony jednoducho zmenia svoje vlastnosti a už s nimi protilátky nereagujú. Preto je chrípka taká nebezpečná,“ spresnil Čiampor a dodal, že v tejto sezóne očakáva väčšiu aktivitu chrípky.

Hlavný hygienik Ján Mikas predpokladá, že na prelome októbra až novembra prestanú čísla novoinfikovaných koronavírusom narastať, a tretia vlna by podľa infektológa profesora Vladimíra Krčméryho mala odznieť po novom roku. Teda v čase, keď chrípková sezóna stále trvá.