Matovič: Pandémia? Je to v rukách Božích

Očkovacia lotéria ide do finále. A s ním aj poskytovanie sprostredkova­teľského bonusu. Matovič, ktorý oba prostriedky na podporu očkovania pripravil, tvrdí, že za nepredĺženie odmeňovania môže SaS. Tá totiž nesúhlasí s ich predĺžením do konca roka.

„SaS nepodporila predĺženie sprostredkova­teľského bonusu alebo predĺženie možnosti odmeňovať ľudí za očkovanie. Tým pádom sa už ľudia odmeňovať nebudú a ideme na verímboha,“ vyhlásil Matovič v nedeľnej diskusii TA3.

Podľa neho už nemá zmysel odmeniť každého, kto sa od minulého decembra nechal zaočkovať, sto eurami. „Kto sa zaočkuje, ten si dnes pýta sprostredkovateľský bonus,“ povedal. Bonus je pritom vyplácaný ľuďom, ktorí niekoho nahovoria na očkovanie, nie samotnému očkovanému. „Keď som videl, že nikto nič nerobí, tak som urobil, čo som vedel. Navrhol som očkovací bonus a lotériu,“ vysvetli.

Matovič pripomenul, že na Slovensku je plne zaočkovaných len 43 percent ľudí. „Je to veľmi málo. Máme extrémne málo zaočkovaných nad 50 rokov, ktorí majú najväčšie riziko. Pri 80– a viacročných máme niekde zaočkovanosť okolo 60 percent,“ posťažoval sa s tým, že vinníkov môže byť viac. Za menšiu zaočkovanosť vinní aj terajšieho ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO), ktorý podľa neho urobil málo. No teraz je v situácii, keď podľa Matoviča ani Lengvarský „nevymyslí nič“. „Keby sa tí ľudia aj teraz dali zaočkovať, musia dostať druhú dávku a kým to bude účinné, bude to až okolo Vianoc. Budeme mať na Vianoce extrémne veľa ľudí v nemocniciach a extrémne veľa ľudí bude zbytočne zomierať,“ dodal Matovič.

Ale vraj sa nemožno ani čudovať, keďže „celá opozícia si postavila úspech svojej politiky na tom, že svojich voličov posielajú na smrť“. Matovič naráža na to, že voliči opozičných strán Smer a Hlas sú starší. „Keď Fico a Pellegrini spochybňujú očkovanie, tak svojich vlastných voličov posielajú na smrť, aby mali pár percent navyše, lebo majú obrovský strach, že sa dostanú do basy,“ tak to vidí Matovič.

Ako teda Matovič vidí ďalší vývoj pandémie? „Ďalej je to v rukách božích, každý si doplatí na svoj rozhodnutie,“ zaklincoval minister financií a líder mandátovo najsilnejšieho koaličného hnutia.