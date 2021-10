Fico na proteste: Prezidentka musí skončiť funkciu hovorkyne vládnej koalície

VIDEO: Čapicový protest strany Smer v Rimavskej Sobote

„Vyzývame slovenskú vládu, aby predložila občanom Slovenska plán, ako ide bojovať proti zdražovaniu,“ povedal na pódiu predseda Smer-SD Robert Fico. Vláda má podľa neho veľa možností, ako zmierňovať dosahy tohto zdražovania. „Ak s tým nič neurobí, môže mať na Slovensku už začiatkom budúceho roku vážne sociálne problémy,“ upozornil.

Fico sa vo svojom prejave dotkol aj úlohy prezidentky SR Zuzany Čaputovej v aktuálnom politickom dianí. Podľa neho „prezidentka musí skončiť funkciu hovorkyne vládnej koalície“. Vyzval ju, aby oponovala návrhy, ktoré do prezidentského paláca prichádzajú z parlamentu. Vyzval ju tiež, aby nedala na Ústavný súd SR dve referendové otázky, ktoré jej chce poslať v najbližších dňoch a aby rovno spustila proces referenda.

Poslanec parlamentu za stranu Smer Juraj Blanár prečítal memorandum, ktorým protestujúci vyzvali vládu SR, aby prestala so šikanovaním nezaočkovaných ľudí, očkovanie organizovala na základe dobrovoľnosti a aby sa venovala odstraňovaniu dôsledkov pandémie. Má tiež skončiť s politickými čistkami, zastaviť reformy v dôchodkoch, zdravotníctve, daniach a súdnictve. Vrátiť sa má aj k sociálnemu dialógu s odbormi, zamestnávateľmi, samosprávnymi krajmi, mestami a obcami.

VIDEO: Spev Na Kráľovej holi počas Čapicového protestu

Na proteste vystúpil aj podpredseda Smeru a poslanec Národnej rady (NR) SR Ľuboš Blaha, ktorý hovoril okrem iného aj o odmietaní očkovacieho fašizmu a očkovacieho apartheidu. Ďalší podpredsedovia strany Richard Takáč a Erik Kaliňák deklarovali, že Smer-SD je pripravený a vie priniesť riešenia. Spolu s ľuďmi skandovali rôzne heslá. Pripravený bol aj kultúrny program.

Remišová kritizuje Smer v súvislosti s protestom, SNS ho podporila

Predstavitelia koalície kritizujú opozičný Smer v súvislosti s nedeľným protestom v Rimavskej sobote. Vicepremiérka a líderka Za ľudí Veronika Remišová pritom poukázala na pandemickú situáciu a riziko nákazy. Kritiku vyjadrili na sociálnej sieti aj ďalší predstavitelia koalície, napríklad predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa či poslanec Andrej Stančík (obaja OĽANO). Naopak, mimoparlamentná SNS protest podporila.

„Robert Fico, keď mu ide o prežitie, neváha podnecovať nenávisť a ohrozovať svojich vlastných voličov,“ vyhlásila Remišová s tým, že ich zvoláva na hromadné akcie, bez rúšok, pričom práve pri delta variante nového koronavírusu je to veľké riziko. Vicepremiérka tvrdí, že expremiéri Fico a Peter Pellegrini robia všetko preto, aby tretia vlna pandémie dopadla zle. „Nikde vo svete tak dvaja bývalí premiéri neškodia svojej vlastnej krajine ako práve Fico a Pellegrini. Nič konštruktívne robiť nevedia, len vyvolávať zmätok, nenávisť a rozkol. Nedovoľme návrat politikov, ktorým nejde o Slovensko, ale len o seba!“ uzavrela.

Stančík (OĽaNO): Doktor smrť Fico veselo premoruje Rimavskú Sobotu

Stančík označil Fica za „doktora smrť“, pretože „veselo premoruje Rimavskú sobotu“ a svojich voličov vystavuje riziku po tom, čo „torpédoval očkovanie“. Podotkol, že človek, ktorý 12 rokov rozkrádal krajinu a „nosí hodinky, ktoré si bežný účastník protestu nedokáže dovoliť ani za ročný plat“, je dnes lídrom protestu proti chudobe. Tvrdí pritom, že za vlád Smeru-SD zbohatli len „ich ľudia“. Vo volaní po predčasných voľbách vidí Stančík snahu, čím skôr sa dostať opäť k moci, kšeftom, aby mohli „oslobodiť svojich kamošov“.

Mimoparlamentná SNS to vidí inak a kritiku adresovala súčasnej vládnej koalícii. „Sme radi, že sme sa stretli v Rimavskej Sobote, aby sme ľuďom ukázali, že len spoluprácou môžeme nahradiť amatérov, ktorí riadia tento štát. Stali sme sa obeťou štvavej kampane. Dnes majú strach z toho, že by prišla vláda, ktorá by zdvíhala dôchodky, minimálnu mzdu a znižovala ceny energií,“ skonštatoval šéf SNS Andrej Danko.