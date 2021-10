Namiesto chýbajúcich učiteľov študenti. S platmi ich Matovič odkázal na Gröhlinga

Učitelia chýbajú najmä v hlavnom meste a okolí. Podľa špecializovaného portálu edujobs v Bratislavskom kraji je v ponuke 195 pozícií, v Košickom 36, v Nitrianskom a Trnavskom po 26 pozícií. Chýbajú učitelia na oboch stupňoch základných, ale aj na stredných školách. Nemá kto učiť jazyky, matematiku, informatiku, fyziku, biológiu, ale ani geografiu či občiansku náuku.

Už niekoľko rokov nie je učiteľstvo atraktívne. Podľa študentov pedagogiky za to môže v prvom rade nízky plat. Ten sa podľa návrhu štátneho rozpočtu neplánuje zvyšovať ani v budúcom roku. Práve naopak. Kým v súčasnosti je priemerná hrubá mzda jedného pedagóga v regionálnom školstve približne 1 460 eur, na budúci rok by to podľa plánovaných mzdových výdavkov z ministerstva školstva malo byť len 1 445 eur.

„Problém nedostatku učiteliek a učiteľov sa môže ešte viac prehĺbiť. Bude problém do učiteľskej profesie prilákať nových učiteľov a učiteľky a hrozí, že zo škôl odíde aj časť súčasného personálu. To by viedlo k zhoršeniu kvality vzdelávania na Slovensku,“ upozorňuje Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz.

Učiteľský plat mladým nestačí

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek hovorí, že pedagógovia strácajú motiváciu, a ak sa nezlepší ich finančná situácia, zníži to kvalitu vyučovania. Poukázal na to aj na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady.

„Vláda avizovala navýšenie prostriedkov v školstve o necelých 460 miliónov z plánu obnovy, lenže tieto peniaze sú účelovo určené a žiadne z nich nepôjdu na platy. V školstve je viac ako 150-tisíc zamestnancov a vláda by sa mala postarať o ich finančný stimul,“ vyhlásil Ondek.

Podotkol, že mladých ľudí do školstva nič nepriláka, pretože mladý človek si chce založiť rodinu a s učiteľským platom si nedokáže zabezpečiť vlastné bývanie. „V Bratislavskom kraji sú byty najdrahšie. My sme navrhli, aby ministerstvo školstva zvážilo zavedenie školských bytov, teda nájomných bytov pre učiteľov, no zatiaľ sa v tejto oblasti nič nedeje,“ povedal Ondek.

„Učiteľská profesia nie je dostatočne atraktívna zvlášť pre ľudí v oblastiach, kde sú vysoké životné náklady a lepšie možnosti uplatnenia,“ hovorí Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz. Ľudia s kvalifikáciou v matematike, chémii, fyzike či odborných predmetoch smerujú do profesií s vyšším zárobkom.

Odborníci z Centra vzdelávacích analýz pritom zdôrazňujú, že platy v školstve treba zvyšovať, a to minimálne o desať percent. „Ak vychádzame len z prognózovaného rastu platov v národnom hospodárstve na tento a budúci rok, čokoľvek pod desať percent by bolo nepostačujúce,“ tvrdia.

Podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) má zvyšovanie platov učiteľov v rukách minister školstva Branislav Gröhling (SaS). „Na rozdelení prostriedkov sa musia dohodnúť jednotlivé ministerstvá. O vyšších platoch pre učiteľov treba presvedčiť ministra školstva, respektíve vedenie strany SaS,“ tvrdí Matovič.