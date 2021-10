Záborská: Pochod rešpektujem, väčšina požiadaviek nevychádza zo skutočnosti

„Nechce sa mi veriť, že sme na Slovensku dospeli tak ďaleko, že protestujeme proti pomoci slabším, tentoraz proti pomoci tehotným ženám, ktoré sú v ťažkostiach a chcú donosiť svoje dieťa,“ uviedla Záborská na sociálnej sieti.

Pochod za reprodukčnú spravodlivosť organizovala iniciatíva Nebudeme ticho vo viacerých mestách v SR i v Českej republike. Stovky ľudí sa v pondelok večer zhromaždili aj v Bratislave.

Čítajte viac Pomoc ženám alebo stredovek? Interrupčná vzbura: Chýba potratová tabletka

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám sa aktuálne nachádza v druhom čítaní. Podľa návrhu by sa mohla predĺžiť lehota na rozmyslenie o potrate zo 48 na 96 hodín, Záborská už avizovala, že pozmeňujúcim návrhom chce lehotu znížiť na 72 hodín. Zaviesť by sa mohol osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva či zákaz reklamy na dostupnosť potratov a na služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov.

Niektorí poslanci avizovali predloženie pozmeňujúcich návrhov, ktorým by chceli návrh zákona zmierniť. Obavy z návrhu zákona vyjadrila aj komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová. Do parlamentu zároveň adresovala otvorený list, v ktorom zdôraznila, že ochranu práv žien vrátane ich sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv považuje za prioritu.