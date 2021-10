Taraba si kopol do Čaputovej dcéry. Prezidentka mu odkazuje: Je to politické dno

Reagoval tak na pochvalné reakcie na Emmu Čaputová, ktorá sa počas módnej prehliadky predviedla ako nádejná modelka. Fotografia, ktorú Taraba zverejnil, nie je lichotivá k dievčaťu – ide totiž o zväčšeninu. Navyše, ani neuviedol, že ide o fotografiu z prehliadky.

VIDEO: Mladšia dcéra prezidentky Zuzany Čaputovej Emma sa predstavila ako modelka na módnych prehliadkach počas podujatia Fashion LIVE!.

Pod Tarabovým statusom je vyše tisíc komentárov. Veľká časť z nich útočí na dievča, posmieva sa, že jej mamou je prezidentka, vysmievajú sa jej „chlapčenskému“ účesu či líčeniu. Neberú vôbec ohľad na to, že ide o fotografiu z módnej prehliadky, kde sedemnásťročné dievča predvádzalo šaty, nie seba.

„Keby nenosila meno Čaputová a nebola by dcérou prezidentky, tak by o ňu nikto ani nezakopol,“ to je jedna z reakcií. „Toto je to, čo má označenie pohlavia X?“ pýta sa ďalší, narážajúc na kratučký účes modelky.

Medzi komentármi sú však aj také, ktoré – naopak – slovne dávajú poza uši práve Tarabovi. „Nepáči sa mi, ako sa všetci obuli do tohto mladého dievčaťa. Ona by nemala byť osočovaná za to, že jej matka je Zuzana Čaputová. Aj my máme deti. Nám by sa to páčilo, keby niekto útočil na ne?“ pýtala sa jedna z reagujúcich.

Dokonca sa objavili aj komentáre, ktoré apelujú, aby ľudia neboli povrchní. „Všimnite si, že má pekné črty tváre. A že jej stylistka namaľovala blbo obočie… A veľa žien nosí chlapčenské účesy, ktoré im pristanú,“ napísala ďalšia.

Na situáciu reagovala aj samotná prezidentka Čaputová. Ozvala sa ako matka, keď na sociálnej sieti zverejnila status: „Útok na politika alebo političku cez jeho deti je politické dno. Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou. Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!“

Polícia Slovenskej republiky reagovala tiež – upozornením, že takto vyzerá kyberšikana v praxi. Dokonca podľa policajtov ide o „exemplárny prípad šikanovania cez internet“. „Je to stredovek,“ dodáva polícia. Navyše, ide od osoby, „od ktorej by sme útok smerom na mladistvé dievča nemali očakávať“.

„V rámci našej činnosti na sociálnych sieťach nekomentujeme vyjadrenia politikov, prípadne ich kroky, a to je jedno, z ktorého politického tábora pochádzajú. Ak sa dopúšťajú konania, ktoré môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu, túto časť práce prenechávame našim kolegom – vyšetrovateľom. Avšak v tomto prípade boli prekročené akékoľvek hranice. Osoba, ktorá by mala byť vysokou autoritou, sa rozhodla podhodiť na verejný lynč mladistvé dievča, ktoré nemá ani 18 rokov. Je úplne jedno, o koho dcéru ide. Je to bezbrehý útok na dieťa len kvôli jeho vzhľadu.,“ dodala polícia.