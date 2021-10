Vyšetrovateľka inšpekcie Santusová opakovane absolvovala test na detektore lži a prešla

Portál pripomína, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) podmieňoval ďalšie zotrvanie Santusovej v Policajnom zbore práve absolvovaním polygrafu. Podľa portálu Santusovej počas vyšetrenia položili dovedna 14 otázok. Na všetky odpovedala zápornou odpoveďou „nie", pričom detektor vyhodnotil jej odpovede ako pravdepodobne pravdivé, čo znamená, že vyšetrením na detektore prešla.

„Vyšetrenie som podstúpila s cieľom preukázať moju pravdovravnosť objektívnym spôsobom, a to aj v nadväznosti na opakované a síce nezmyselné a ničím nepodložené požiadavky vedúcich predstaviteľov Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru a Úradu inšpekčnej služby, keďže verejnosti sú v súvislosti s uvedeným prípadom podsúvané z úst zodpovedných subjektov len polopravdy a klamstvá," citujú noviny.sk Santusovú. Tá sa do povedomia verejnosti dostala po zásahu policajnej inšpekcie, ktorý nechal prerušiť bývalý policajný prezident Peter Kovařík.

Počas vyšetrenia na polygrafe podľa portálu odpovedala na otázky, či dostala úplatok za vyšetrovanie policajtov NAKA, či vyšetrovala na objednávku SIS, alebo na pokyn nejakej politickej strany a či pracovala, alebo nepracovala pod nátlakom. „Zatiaľ čo toto vyšetrenie detektorom absolvovala Santusová súkromne, krátko na to prešla vyšetrením aj na štátnom polygrafe Národného bezpečnostného úradu," uvádzajú noviny.sk.

Minister vnútra Mikulec v tejto súvislosti povedal, že o výsledku vyšetrenia ešte nebol informovaný. „Pani Santusová žiadala o preloženie, potom vzala späť tú žiadosť. Pre mňa je to také, že neviem, či vie, čo chce," povedal pre noviny.sk. Podľa poslanca Petra Pčolinského (Sme rodina) sa vyšetrovateľka nedopustila „absolútne ničoho". „Bolo by na mieste, ak by páni, ktorí ju vyzývali na odchod, boli chlapi a vrátili ju naspäť do funkcie," vyhlásil.