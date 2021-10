Hnutie Progresívne Slovensko spustilo protest proti zákonu o interrupciách

Podpredseda mimoparlamentného KDH Marián Čaučík tvrdí, že reakcie liberálov a progresívcov na návrh zákona o pomoci tehotným ženám sú neprimerané a z vecnej debaty robia politickú zbraň v ich rukách. Vyzýva k tomu, aby sa vrátili opäť k vecnej diskusii.

„Počas týchto 72 hodín sa pred Národnou radou SR vystrieda 72 ľudí, známych osobností, ale aj aktivistov a aktivistiek. Zároveň so štartom tohto protestu spúšťame aj petíciu na stránke www.totovamneprejde.sk, aby aj ľudia mali možnosť ukázať poslancom a poslankyniam, že s obmedzovaním reprodukčných práv žien nesúhlasia,“ uviedla šéfka progresívcov.

Simona Petrík z PS priblížila viaceré problémové aspekty zákona. „Predĺženie povinnej čakacej lehoty na 96, respektíve 72 hodín, a jej rozšírenie na zdravotne indikované zákroky považujeme za spochybnenie rozhodovacej schopnosti ženy. Mali by sme parlamentu pripomenúť, že ženy nie sú nesvojprávne a vedia sa rozhodnúť aj bez špeciálne vyhradenej lehoty "na premyslenie,“ skonštatovala Petrík.

Nátlakové aktivity a protesty podľa KDH znemožňujú rozvážnu odbornú diskusiu o takej téme, akou je umelé ukončenie tehotenstva. Liberálni a progresívni politici tak ponúkajú viac spolitizované kroky než reálnu pomoc pre legislatívnu dohodu. „Každý, kto chce pomôcť tehotným ženám, má vecne, odborne prispievať k dialógu a hľadaniu riešení a nie vytvárať napätie,“ upozornil Čaučík k návrhu zákona, ktorý je aktuálne v druhom čítaní parlamentu.

Podľa návrhu by sa mohla predĺžiť lehota na rozmyslenie o potrate zo 48 na 96 hodín. Anna Záborská (OĽANO) už avizovala, že pozmeňujúcim návrhom chce lehotu znížiť na 72 hodín. Zaviesť by sa mohol osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva či zákaz reklamy na dostupnosť potratov a na služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov.