Odborník: Taraba statusom o Čaputovej nespáchal trestný čin

Docent trestného práva z Právnickej fakulty Univerzity Komenského Ondrej Laciak vysvetľuje, prečo za príspevok poslanec nie je postihnuteľný v trestnej rovine.

Od júla je v Trestnom poriadku zavedený nový trestný čin, takzvané nebezpečné elektronické obťažovanie, zjednodušene kyberšikanovanie, za ktorý sú pri základnej sadzbe tri roky väzenia. Dopustil sa poslanec príspevkom o dcére prezidentky trestného činu?

Predmetná skutková podstata je stavaná tým spôsobom, že trestný čin spácha ten, kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného. Zároveň toto konanie musí mať dlhodobý charakter, teda ak páchateľ takýmto spôsobom dlhodobo ponižuje, zastrašuje alebo neoprávnene koná v jeho mene, alebo dlhodobo inak obťažuje. Alternatívne konanie páchateľa, ktoré naplní skutkovú podstatu tohto trestného činu, je, že takýmito prostriedkami podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach.

Takže nejde o trestný čin?

Zverejnil nejaký komentár a verejne dostupnú fotografiu, nemožno to kvalifikovať ako trestný čin kyberšikanovania. Ak by sme to aj brali ako ponižovanie, z okolností tejto situácie vyplýva, že nie je dlhodobé. Nemyslím si teda, že to naplnilo zákonné znaky tejto skutkovej podstaty. Nie každé konanie, ktoré je amorálne alebo neslušné, je trestným činom. Ale nevylučujem, že by sa mohla (prezidentka Zuzana Čaputová ako zákonný zástupca, pozn. red.) domáhať v rámci civilnej žaloby na ochranu osobnosti nejakej satisfakcie, ospravedlnenia a podobne. Otázka ale je, či skutočne prišlo k zásahu do osobnostných práv, to je na posúdenie.

Takže to zhoršenie kvality života musí byť preukázané a spôsobené dlhodobým šikanovaním?

Áno, ak by dotyčný poslanec zverejnil niečo hanlivé opäť o týždeň a potom znova a znova po dlhší čas, vtedy by sme mohli už o tom uvažovať, ale v tomto prípade to nenapĺňa túto skutkovú podstatu.

Poslanec Taraba sa aj obhajuje, že komentár pri fotografii nemyslel ironicky, ako ho chápu všetci ostatní. Zrejme by sa mu ťažko dokazoval zlý úmysel zo strany polície?

Vzhľadom na to, že nie je naplnená tzv. objektívna stránka predmetnej skutkovej podstaty – konanie, tak nie je namieste skúmať ani subjektívnu stránku – zavinenie. Ale áno, v takýchto prípadoch je to extrémne náročné. No v prípade, ak by niekto o inej osobe rozšíril nejaký nepravdivý údaj, ktorý by bol spôsobilý značnou mierou ohroziť jej vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ju v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jej rodinné vzťahy alebo spôsobiť jej inú vážnu ujmu, tak by mohlo ísť o trestný čin ohovárania, aj keby to rozšíril jednorázovo. Ale v tomto prípade to nenapĺňa zákonné znaky ani tejto skutkovej podstaty.

Ak ale aj polícia na sociálnej sieti píše v tomto prípade o „exemplárnom prípade šikany“ a útoku na mladistvú, nie je namieste sprísnenie Trestného poriadku v tejto oblasti?

Sme v demokracii a treba vnímať aj slobodu slova. V takom prípade by každý článok či blog zverejnený na internete, ktorý by sa niekoho dotkol, mohol byť vnímaný ako kyberšikanovanie. Takže musí to mať určitú mieru závažnosti a zásahu do osobnostných práv druhého. Myslím si, že legislatíva je nastavená správne, aby bola rovnováha medzi právom na slobodu slova a ochranou práv jednotlivca. A nezabúdajme, že trestné právo je v právnom štáte „ultima ratio“, teda krajným prostriedkom riešenia právnych vzťahov.