Odborár Magdoško v Ide o pravdu: Najskôr reformy, potom platy? Matovič nás nebude vydierať

„Návrat obvinených vyšetrovateľov do práce je nebezpečný precedens,“ povedal v relácii Ide o pravdu Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR a bývalý šéf policajných odborov.

VIDEO: Pozrite si debatu Márie Hlucháňovej a Mariána Magdoška v relácii Ide o pravdu.

Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok kritizuje väčšina členov Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartity), odborárov nevynímajúc. Vláde vytýkajú, že v čase zvyšovania cien energií a životných nákladov odmieta už druhý rok za sebou valorizovať platy zamestnancov verejnej správy.

Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽaNO) im odkázal, že platy pôjdu hore len ak sa schvália reformy. „My máme presvedčiť lídrov koalície v prospech reforiem. Čo my s tým máme? Nebude nás vydierať,“ povedal v relácii Ide o pravdu Marián Magdoško, prezident Konfederácie odborových zväzov SR (KOZ).

Neskrýva sklamanie z postoja koalície k zhoršujúcej sa sociálnej situácii, a žiada pomoc pre ohrozené firmy a rodiny. Odborári chcú o probléme diskutovať na budúci týždeň na rokovaní mimoriadnej tripartity. „Ak nepresvedčíme slovami, tak nevylučujeme protesty,“ dodal odborársky šéf. Spochybňuje pripravované zníženie počtu zamestnancov v štátnej správe, a to o desať percent. Podľa neho je to politicky účelové, a neznamená to úsporu: „O pol roka si vláda zamestná „svojich“ desať percent ľudí.“

Odborári navrhujú zvýšenie platov zamestnancov vo verejnej správe o 13 percent, a podčiarkujú náročnú situáciu učiteľov, policajtov, vojakov či úradníkov na úradoch práce v čase pandémie. Marián Magdoško v relácii argumentoval aj európskou štatistikou parity kúpnej sily, v ktorej sa Slovensko prepadlo na posledné miesto.

KOZ odmieta poslednú novelu zákona o štátnej správe, ktorú schválil parlament a čaká na podpis prezidentky Zuzany Čaputovej. Napísali jej otvorený list, v ktorom žiadajú, aby novelu nepodpísala a vrátila poslancom na opätovné prerokovanie. Novelu zákona, ktorá umožňuje rozsiahle výmeny riadiacich pracovníkov v štátnej správe, označujú odborári za neprípustný zásah do nezávislosti štátnej administratívy. Nepáči sa im ani nový spôsob obsadzovania vysokých funkcií v policajnom zbore, ktorý vnímajú ako politizáciu rezortu.

V relácii Ide o pravdu si vypočujete názor Mariána Magdošku na posledný vývoj v polícii, kde roky pôsobil. Na návrat štyroch obvinených vyšetrovateľov do práce reagoval stručne: „Je to nebezpečný precedens.“

Spomína, že prípady obvinených policajtov sa riešili v minulosti tak, že boli postavení mimo službu alebo odišli zo zboru. „Ak sa obvinenie zrušilo, policajt sa vrátil,“ dodal exšéf policajných odborov.

Mal by policajného prezidenta vyberať minister vnútra? Čo si myslí Magdoško o snahe niektorých firiem deliť zamestnancov na zaočkovaných a nezaočkovaných? Kto nesie zodpovednosť za nízku zaočkovanosť? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s Mariánom Magdoškom, prezidentom KOZ.