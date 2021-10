Milanová víta finančnú pomoc Maďarska pri obnove kostolov na juhu Slovenska

Pomoc maďarskej vlády, ktorou chce Orbánova administratíva finančne prispieť k obnove sakrálnych objektov aj na južnom Slovensku, nevníma ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO) ako zásadný problém, i keď by považovala za vhodné, ak by takáto cezhraničná investičná výpomoc bola dopredu odkonzultovaná. Povedala to pred stredajším rokovaním vlády.