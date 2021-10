Mikulcovi sa nepáčia testy Santusovej na detektore lži, chce ich však rešpektovať

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) pred časom vyhlásil, že ak chce vyšetrovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová zostať v zbore, musí ísť na tzv. detektor lži. Ona tvrdí, že absolvovala už dve takéto vyšetrenia.

Situácia sa dostala do štádia, keď minister vnútra tvrdil, že Santusová sa obštrukciami vyhýbala vyšetreniu na detektore lži. Spochybnil tiež to, že testovanie sa odohralo na pôde Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) a nie Kriminalistického a expertízneho ústavu. NBÚ uviedol, že testovanie Santusovej sa odohralo podľa predpisov.

NBÚ: K nám nemôže prísť hocikto na polygraf

Národný bezpečnostný úrad reagoval na polygrafické vyšetrenie Santusovej. NBÚ nevykonáva ani nemôže vykonávať akékoľvek úkony s detektorom lži len tak pre hocikoho, keď si dotyčný zmyslí, že potrebuje potvrdiť svoje argumenty. Na tieto účely existujú rôzne súkromné spoločnosti. Ak má byť niekto poslaný na polygraf, môže sa tak udiať v dvoch prípadoch:

v previerkovom procese, ak chce navrhovaná osoba dokázať svoje sporné tvrdenia na žiadosť inej štátnej inštitúcie, s ktorou má Národný bezpečnostný úrad uzavretú dohodu.

V prípade medializovanej kauzy nemenovanej príslušníčky Úradu inšpekčnej služby ide o exemplárny príklad druhej spomínanej možnosti.

Ministerstvo vnútra, presnejšie Úrad inšpekčnej služby, v tejto veci prvý raz kontaktoval Národný bezpečnostný úrad písomnou žiadosťou 26. augusta 2021. Otázka znela: Je vôbec možné, aby odborníci z Policajného zboru mohli v súčinnosti s príslušníkmi NBÚ spoločne vykonať psychofyziologické overenie pravdovravnosti (laicky polygraf alebo detektor lži)?

Už od decembra roku 2001 majú NBÚ a ministerstvo vnútra uzavretú rámcovú zmluvu, ktorá upravuje podmienky vzájomnej spolupráce. NBÚ 7. septembra reagoval kladne. Ubehli ďalšie dva týždne a do NBÚ bola doručená ďalšia žiadosť z ministerstva vnútra (presnejšie z Úradu inšpekčnej služby, 22. septembra), či teda môžeme spoločne vykonať polygraf na osobe medializovanej vyšetrovateľky v ich personálnej pôsobnosti. Organizačné a technické detaily sa neskôr doriešili aj na osobnom stretnutí.

Obe strany sa dohodli, že na vyšetrení budú traja príslušníci NBÚ a traja príslušníci Kriminalistického a expertízneho ústavu.

Otázky na polygraf dodalo pred vyšetrením ministerstvo vnútra. Obe strany podpísali zápisnicu a samotné finálne vyhodnotenie už realizoval rezort vnútra.

Vo štvrtok 21. októbra odovzdá všetky podklady v tejto „kauze“ riaditeľ úradu Roman Konečný Osobitnému kontrolnému výboru na kontrolu činnosti NBÚ v Národnej rade Slovenskej republiky, uviedol úrad.

Santusová: Postupovala som v súlade so zákonom

„Po vyzvaní zo strany aktuálneho vedenia Úradu inšpekčnej služby na absolvovanie vyšetrenia na detektore lži som toto totiž ani raz neodmietla a nevyhýbala som sa mu… Na Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru mi boli určené 3 termíny. Pri prvom termíne bolo vyšetrenie ukončené z objektívnych dôvodov zo strany zamestnanca daného pracoviska. Druhý termín mi bol zrušený z mne neznámych príčin a to preukázateľne zo strany vedenia Úradu inšpekčnej služby. V čase tretieho termínu som bola, žiaľ, práceneschopná,“ píše Santusová.

Psychofyziologické overenie pravdovravnosti na detektore lži absolvovala 7. októbra na NBÚ. Santusová tvrdí, že o to písomne požiadal Úrad inšpekčnej služby ešte 26. augusta.

Žiadosť jej bola doručená 6. októbra „osobne do vlastných rúk prostredníctvom aktuálneho vedenia Úradu inšpekčnej služby“. „Môj zamestnávateľ na jednej strane žiada z vlastnej iniciatívy o takýto spôsob vykonania vyšetrenia, ktorý následne, v prípade, ak nedopadne podľa subjektívnych predstáv niektorých osôb, nezmyselne a účelovo jeho výsledok spochybňuje ničím nepodloženými a zavádzajúcimi vyjadreniami,“ dodáva Santusová.

Z jej vyjadrení v liste, ktorý mailom dostal aj redakcia denníka Pravda, vyplýva, že „vo všetkom hovorila pravdu a postupovala pri svojej služobnej činnosti vždy výlučne v súlade so zákonom“.

Mikulec: O výsledku vyšetrenia nemá vedieť

Na to jej však Mikulec oponuje, že výsledok vyšetrenia na detektore je tajný, takže by o ňom nemala vedieť ani Santusová. „Ak hocikto tvrdí, že pozná výsledky vyšetrenia, tak to je utajovaná skutočnosť. Ja som ten výsledok nevidel. Požiadal som NBÚ, aby mi predložili výsledok vyšetrenia aj so záznamom a potom sa môžem k tomu vyjadriť,“ povedal minister vnútra.

Vyhlásil, že bude akceptovať výsledok. „Či bude taký alebo onaký. Nemám dôvod to spochybňovať, ale ja si nechám doložiť, či to bolo vykonané tak, ako to malo vykonané byť,“ dodal Mikulec.

Podľa Santusovej pri vyšetrení na polygrafe bol aj zamestnanec pracoviska, ktoré „takéto vyšetrenie vykonáva v pôsobnosti Policajného zboru, o čom som bola vopred vyrozumená vedením Úradu inšpekčnej služby“.

Vyšetrovateľka hovorí o snahe o jej diskreditáciu

Santusová píše, že absolvovala ešte jedno vyšetrenie – nezávislým a certifikovaným polygrafológom. Dôvodom podľa nej je, že sa čelní predstavitelia zboru a ministerstva vnútra snažia o jej účelovú diskreditáciu.

Mikulec argumentuje, že vyšetrovateľka najskôr polygraf odmietala. „Tam boli prekážky z jej strany. Dovolenky, PN, dlhodobé obštrukcie,“ reagoval na list minister. Hovorí, že platí nariadenie ministra vnútra, podľa ktorého príslušníci Policajného zboru majú absolvovať takéto vyšetrenie v kriminalistickom a expertíznom ústave.

„Ja mám byť v pozícii, že budem akceptovať všetky jej kroky?“ spýtal sa minister, nevedel však vysvetliť, či Santusovú na NBÚ naozaj poslali jej nadriadení. Na jej nepriamu výzvu, aby podobné vyšetrenie absolvoval aj dočasne poverený riaditeľ inšpekcie, dezignovaný policajný prezident či vyšetrovatelia z tímu Očistec, ktorí sú obvinení z manipulovania výpovedí, Mikulec povedal: „Pani Santusová nie je v pozícii, aby vyzývala kohokoľvek, aby sa zúčastnil vyšetrenia.“