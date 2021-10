Vyhodnotenie testu Santusovej musí urobiť jej nadriadený, hovorí šéf výboru na kontrolu NBÚ

„Na vykonanie polygrafu bola Santusová vyzvaná svojím nadriadeným, nie NBÚ,“ zdôraznil Beluský. Nemožno podľa neho hovoriť o „neštandardnom teste“, keďže sa na ňom zúčastnili aj pracovníci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ).

Otázky na vyšetrenie dodalo ministerstvo vnútra. Týkali sa potenciálneho prijímania úplatkov, postupovania informácií alebo spolupráce v neprospech polície a vydierateľnosti testovanej. „Všetci výsledok testu podpísali bez výhrad,“ skonštatoval Beluský. Dostal ich Santusovej nadriadený, ktorý ich má vyhodnotiť.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) v stredu uviedol, že Santusovej postup vníma ako neštandardný, hoci nie nemožný. Pýta sa, prečo Santusová spochybnila KEÚ ako inštitúciu. Poukázal tiež na obštrukcie, ktoré sprevádza vykonanie nariadeného testu, ktorým sa mali vysvetliť pochybnosti spojené s osobou vyšetrovateľky.

Mimoparlamentný Hlas-SD chce, aby sa v súvislosti so Santusovou zvolalo mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Poslankyňa Denisa Saková (nezaradená) žiada, aby na výbor prišiel minister vnútra. Pýtať sa chce na vyšetrenie Santusovej na polygrafe. Šéf výboru Juraj Krúpa (OĽANO) pre TASR potvrdil, že po doručení návrhu zvolá výbor do siedmich dní.

Líder Hlasu-SD Peter Pellegrini hovorí, že by sa Santusová mala vrátiť do funkcie, keďže polygraf ukázal, že si robila svoju robotu „presne, ako mala“. „Mala by byť okamžite vrátená naspäť do funkcie. Nie je dokonca ani z ničoho obvinená,“ skonštatoval.

Santusová je bývalou vedúcou špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby. V júli jej pozastavili činnosť. Zdôvodnili to pochybnosťami o jej objektivite a nestrannosti.