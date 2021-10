Nová už tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. V piatok to pred novinármi uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. V praxi dôjde k zväčšeniu obvodov okresných súdov na 30, v ktorých však bude pôsobiť viac pracovísk. Zrušiť by sa mali Okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok.

Tri obvody krajských súdov

Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Nová súdna mapa ráta aj naďalej so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.

Tretí návrh súdnej mapy podľa ministerky reflektuje pripomienky sudcovskej obce, prokurátorov či poslancov. „Návrh súdnej mapy vo veľkej miere zachováva pracoviská súdov a dáva priestor na to, aby fungovali ďalej. Obava, že zamestnanci stratia svoje pôsobisko a sudcovia budú musieť niekde dochádzať, je týmto návrhom značne odstránená,“ poukázala Kolíková.

Zdôraznila, že zväčšenie obvodov na okresnej alebo krajskej úrovni bez ohľadu na počet pracovísk dáva priestor na to, aby „sudcovia spadli do jedného koša“ a mohli sa špecializovať na hlavné právne agendy. „Chceme, aby sa každý občan dostal ku kvalitnému rozhodnutiu, ktorému rozumie a v rozumnom čase. Ku koncentrácii sudcov však dôjde postupne, musela som zatiahnuť ručnú brzdu,“ spresnila ministerka.

Ministerka zháňa podporu v koalícii

Šéfka rezortu aktuálne zháňa pre návrh súdnej mapy podporu od koaličných partnerov, s ktorými vedie intenzívny dialóg. „Vedia že návrh predkladám na Legislatívnu radu vlády SR. Budem sa o ňom rozprávať aj poslaneckými klubmi, s mimoparlamentnými stranami a ak bude záujem aj s opozíciou. Verím, že reforma bude nakoniec úspešná,“ dodala Kolíková.

Pôvodná, druhá verzia reformy súdnej mapy predpokladala reorganizáciu krajských a okresných súdov i vznik mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Počet obvodov okresných súdov sa mal znížiť z 54 na 30. Počet krajských súdov sa mal znížiť z ôsmich na tri. Tiež počítal so vznikom troch správnych súdov.

Návrh sa stretol s odporom sudcov aj zamestnancov súdov. Počas stredy 13. októbra vyjadrili svoj nesúhlas protestmi pred viacerými budovami súdov po celom Slovensku. Protestujúci sa obávali straty práce, nákladov na dochádzanie a tvrdili, že pri vytváraní druhého návrhu súdnej mapy nevzala ministerka do úvahy ich pripomienky.