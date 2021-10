Prezidentka súhlasí so zvýšením finančných prostriedkov pre zdravotníctvo

Prezidentka Zuzana Čaputová považuje požiadavku, aby sa v rozpočte zvýšili finančné prostriedky pre zdravotníctvo, za legitímnu. Uviedla to v piatok po stretnutí so zástupcami organizácií pôsobiacich v sektore zdravotníctva. Poukázala na to, že v rozpočte je balík peňazí, o ktorom sa má rozhodnúť podľa priorít Slovenska na ďalší rok. Hlava štátu si nevie v aktuálnej dobe predstaviť väčšiu prioritu, ako je zdravotníctvo.