Čaputová sa zastáva vyšetrovateľov

VIDEO: Reakcia prezidentky Zuzany Čaputovej na písomné odôvodnenie rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave, ktorý rozhodoval o väzbe štyroch vyšetrovateľov NA­KA.

Tri sudkyne o prepustení vyšetrovateľov Jána Čurillu, Milana Sabotu, Štefana Mašina a Pavla Ďurka jednohlasne. K uznesení konštatujú, že ich stíhanie nie je v poriadku. Naopak, kritizujú postup tak okresného sudcu, ako aj prokurátora. Sudkyne ďalej považujú predložené dôkazy za nedostatočné na to, aby boli skutky vyšetrovateľov kvalifikované ako trestné činy.

Vyšetrovateľov zadržal Úrad inšpekčnej služby začiatkom septembra. Obvinení sú zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti. Podľa uznesení o obvinení mali manipulovať, resp. koordinovať výpovede viacerých svedkov, tzv. kajúcnikov. Kým okresný súd ich poslal do väzby, krajský súd ich z väzby prepustil.

V tejto súvislosti sa predseda Národnej rady a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vyjadril, že nedovolí, aby „tu vznikla čurillovská mafia“. Za to žiada Čurilla ospravedlnenie a odškodné vo výške 100-tisíc eur.

Prezidentka Zuzana Čaputová upozorňuje, že na Slovensku „prebieha veľmi dôležité vyšetrovanie trestných činov vysokopostavených funkcionárov“. „Množstvo z nich sa už priznalo. Je nesmierne dôležité, aby táto snaha pokračovala a Slovensko sa očistilo. V tomto kontexte považujem za veľmi znepokojujúce, že podľa súdu sú vyšetrovatelia, ktorí na týchto kauzách pracujú, predmetom bezdôvodného stíhania,“ dodala prezidentka s tým, že dosiaľ sa k tzv. vojne policajtov vyjadrovala len zdržanlivo.

Čaputová považuje za nebezpečné, „ak by chcel niekto ktorémukoľvek vyšetrovateľovi v jeho práci brániť, a to cestou kriminalizácie“. Podčiarkuje, že „z rozhodnutia sťažnostného súdu jasne vyplýva, že štyria policajní vyšetrovatelia nielenže nemali byť vzatí do väzby, ale nemali byť ani obvinení“.

Generálna prokuratúra v súvislosti s uznesením krajského súdu uviedla, že v uvedenej trestnej veci budú predložené sťažnosti obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia na rozhodnutie Generálnej prokuratúre SR. „Na podklade vyjadrení krajského prokurátora a všetkých prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave, že sa vo veci necítia byť zaujatí, po posúdení žiadostí obvinených a preskúmaní vyšetrovacieho spisu Generálna prokuratúra SR 14. októbra rozhodla príkazom o žiadostiach o odňatie a prikázanie veci obvinených a námietok zaujatosti tak, že vec neodňala Krajskej prokuratúre v Bratislave,“ informoval hovorca prokuratúry Dalibor Skladan.