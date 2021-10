Ceny Senior Friendly sú rozdané, jednu získala aj Pravda

Medzigeneračná spolupráca. To je jedna z hlavných myšlienok podujatia a súťaže Senior Friendly. Lebo každý vek má svoje čaro a svoje prednosti. Ak sa spoja generácie a dokážu si navzájom pomôcť, znamená to, že ľudstvo vie byť solidárne.

Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar už po šiesty rok hľadali a v piatok podvečer v bratislavskom Zichyho paláci aj ocenili organizácie i jednotlivcov, ktorí sú priateľskí k seniorom, ktorí vnímajú spoluprácu a solidárnosť ako niečo prirodzené, a pritom obohacujúce.

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá často verejne pripomína problematiku aktívneho starnutia. Podľa Miloša Nemečka zo združenia Bagar práve aktívne starnutie znamená, že aj senior nie je len pasívnym prijímateľom pomoci. Naopak, dokáže veľmi veľa.

Medzi ocenenými, v kategórii Médiá, sa tento rok ocitla aj redakcia Pravdy. Naša kolegyňa Dorota Hudecová pripravuje pravidelne prílohu Užitočná Pravda. „Je to príloha pre každého, nielen pre seniorov. Snažíme sa totiž pomáhať príkladmi či dobrými radami ľuďom v rôznych životných situáciách,“ povedala.

Každý z nás raz bude seniorom

„Seniori sú ľudia ako všetci ostatní. Prečo by sme sa im nemali venovať?“ odpovedá šéfredaktor Jakub Prokeš na otázku, prečo Pravda podporuje podujatie Senior Friendly. „Práve naopak, vždy radi podobnú akciu podporíme, a to aj v denníku, aj na webe. Pravda si váži každú čitateľku a čitateľa. Preto musíme pripravovať a ponúkať zaujímavý obsah pre každého, aj pre seniorov. Veď aj oni chcú byť informovaní, poznať súvislosti a rôzne názory, potrebujú pomôcť zorientovať sa v novinkách, chcú sa zabaviť, byť aktívni. A najmä chcú dôstojne žiť. Verím, že aj Pravda im v tom pomáha. Navyše by sme nemali zabúdať ani na to, že každý z nás raz bude seniorom,“ dodal Prokeš. V kategórii Veľké spoločnosti a podniky získali plaketu Senior Friendly 2021 dva podniky. Slovnaft za úspešnú starostlivosť o svojich seniorov organizovaných v Združení dôchodcov Slovnaft. Henkel Slovensko zasa poslal vyše 118-tisíc seniorom po celom Slovensku svoje produkty. Nadačný fond spoločnosti podporil desiatky projektov, ktoré pomohli zmierňovať dosah pandémie.

Čítajte viac Očkovacia lotéria a tretia dávka: na úkor seniorov

V kategórii Stredné spoločnosti a podniky si plaketu odniesli Hartmann-Rico, Škoda Auto Slovensko a spoločnosť Ares. Všetky pomáhali počas pandémie zdravotníckym zariadeniam či zariadeniam pre seniorov. Ares pomáha najmä zdravotne ťažko postihnutým, keď sa snaží odstraňovať bariéry v domoch, domovoch či iných zariadeniach.

Ocenili aj SAV

Tri plakety boli udelené aj v kategórii Regionálne a miestne samosprávy. Trnavský samosprávny kraj je ocenený za dlhodobú podporu seniorov v rôznych oblastiach života. Mesto Šamorín realizuje množstvo foriem pomoci práve počas pandémie. Miestny úrad Bratislava-Ružinov si ocenenie vyslúžil za cielenú starostlivosť o seniorov práve v rámci epidemiologických opatrení.

Čítajte viac Seniori doplácajú na neznalosť finančných pojmov

Ďalšou kategóriou, v ktorej sa rozdávali ocenenia, sú neziskové organizácie. Občianske združenie Vagus pomáha ľuďom bez domova a početnú časť z nich tvoria osamelé seniorky a seniori. Za úspešne pokračujúci projekt, spočívajúci v spojení pohybových aktivít pre zdravie a zdravé starnutie s biomedicínskym vedeckým výskumom, si plaketu zaslúžilo Centrum pohybovej aktivity – Biomedicínske centrum SAV.

Čestné uznanie odborná porota udelila neformálnej skupine pri SOS/Bird Life Slovensko, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici, Kardio klubu SK Košice a občianskemu združeniu Návraty k pokladom. Košičania sú úspešní v medicínskom, ale aj sociálno-právnom poradenstve seniorov. Banskobystričania zasa vzdelávajú seniorov v domovoch dôchodcov a sociálnych služieb pri spoznávaní vtáčích druhov, pozorovaní ich života a pri ich prikrmovaní. Občianske združenie Návraty k pokladom sa snaží kultúrno-spoločenskými akciami spríjemniť pobyty v zariadeniach sociálnych služieb.

Čestné uznanie si odniesla aj Oľga Mičková, ktorú nominovalo mesto Hlohovec. Mičkovú ocenili za mimoriadny prínos k udržiavaniu kultúrneho dedičstva regiónu, za založenie a fungovanie Folklórneho súboru Šulekovo, ktorý funguje už 48 rokov.

V sobotu podujatie pokračuje Dňom Senior Friendly 50+, keď sa v Zichyho paláci v Bratislave bude konať výstava produktov a služieb pre seniorov, prezentácie a prednášky najmä na témy zdravia, zdravého životného štýlu a ďalšie témy, ktoré sa týkajú nielen staršej generácie, ale v podstate každého.