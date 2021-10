Heger: Ľudia stojaci za poskytnutím pandemickej pomoci schránkovým firmám musia byť postavení pred súd

Ľudia stojaci za poskytnutím pandemickej pomoci schránkovým firmám musia byť postavení pred súd. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Reagoval tak na aktuálnu kauzu, kedy štát v rámci pandemickej pomoci poslal finančné príspevky aj schránkovým firmám. Zo štátnej pomoci tak mohlo byť podvodne odčerpaných sedem až 24 miliónov eur.

Všetky podvodné dotácie boli poskytnuté cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku. Zo zneužívania prostriedkov sú podozriví štyria úradníci, ktorí už boli prepustení.

„Je to cynické, ak sa ľudia obohacujú na nešťastí iných ľudí. Polícia to musí vyšetriť a títo ľudia musia byť postavení pred súd. Myslím si, že momentálne je ideálna doba, kedy polícia má úplnú voľnosť a slobodu, aby vyšetrila všetko s tým súvisiace, tak ich nechajme konať,“ povedal Heger.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) má aj napriek kauze Hegerovu dôveru. Premiér si myslí, že vyvodenie politickej zodpovednosti zo strany Krajniaka by prichádzalo do úvahy iba v prípade, ak by sa na zneužívaní pandemickej pomoci priamo podieľal.

Národná kriminálna agentúra (NAKA) na celom prípade podľa neho už niekoľko mesiacov pracuje. Fakt, že verejnosť o celej kauze nevedela, Heger nepovažuje za problém. Hodnotí ho tak, že kriminalisti mali možnosť vyšetrovať kauzu bez toho, aby bolo vyšetrovanie akýmkoľvek spôsobom marené.