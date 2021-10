Poslanci sa zídu opäť v utorok, Sulík by mal čeliť odvolávaniu

Poslanci Národnej rady sa zídu opäť v utorok. Na programe aktuálnej 48. schôdze parlamentu ich čaká ešte viacero neprerokovaných bodov. Okrem toho by sa mala v utorok popoludní konať mimoriadna schôdza iniciovaná opozíciou, na ktorej by mal čeliť opozičnému pokusu o odvolanie minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS).

Iniciátorom odvolávania Sulíka je opozičná strana Smer. Podľa lídra strany Roberta Fica na svoju funkciu nie je Sulík pripravený a nezvláda ju. „Predovšetkým nevidíme žiadne vecné riešenia pokiaľ ide o rast cien energií a tie idú hore. Naviac sa nám zdá, že sa každému vysmieva. Hovorí to, že trh všetko vyrieši, že nebude treba nič regulovať. Vysmieva sa ľuďom, ktorí prišli o prácu, keď hovorí, že treba zrušiť úrady práce," uviedol Fico. Pokračoval, že Sulík sa ukázal ako arogantný človek.

Na riadnej schôdzi by sa mali poslanci venovať okrem iného reforme nemocníc. Tie by mali fungovať na piatich úrovniach – komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má optimalizovaná si­eť.

Reforma by mala podľa rezortu zdravotníctva priniesť menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie. V koalícii by mali ďalej pokračovať rokovania o podpore reformy. Sme rodina totiž avizovalo, že v doteraz predloženom znení novelu nepodporí.

Na schôdzi by sa mali zákonodarcovia definitívne vyjadriť k novele zákona o ochrane prírody, ktorá predpokladá presun správy štátnych pozemkov v národných parkoch pod Štátnu ochranu prírody SR.

Rozhodnúť by mali aj o výstavbe štátnych nájomných bytov či o novele zákona o štátnom občianstve, ktorá hovorí o zmiernení podmienok straty slovenského občianstva po prijatí občianstva iného štátu. V druhom čítaní je aj návrh zákona o pomoci tehotným ženám, ktorým mienia poslanci z klubov OĽaNO a Sme rodina vytvoriť podporné opatrenia pre ženu zvažujúcu potrat.

V skrátenom legislatívnom konaní by sa mali poslanci venovať vládnej novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením koronavírusu. Cieľom je predĺženie možnosti získať sprostredkovateľský bonus za zaočkovanie blízkej osoby proti covidu do konca roka. Návrh hovorí aj o možnosti vyplatenia náhradnej očkovacej prémie z dôvodov „hodných osobitého zreteľa“.