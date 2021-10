Počasie na konci októbra poteší. Stráži nás tlaková výš

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s hydrológom Miachalom Hazlingerom na posledný októbrový týždeň.

Meteorológovia vo štvrtok varovali pred víchricou Ignác, ktorá Slovensko napokon nezasiahla. „Stáva sa to často. Tlakové níže postupujú z oblasti Atlantického oceánu alebo morí, ktoré sa nachádzajú na pobreží západnej Európy. Väčšinou smerujú od Britských ostrovov buď do Pobaltia, keď sú pre nás nebezpečnejšie, alebo idú do Škandinávie, keď sú od nás vzdialenejšie a nie sú pre nás až také nebezpečné. Toto bol ten prípad, keď stred tlakovej níže smeroval viac do Škandinávie a na Slovensku sa to neprejavilo,“ podotýka klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu.

Prudký vietor sa prehnal Holandskom, Nemeckom, Českom i Poľskom. Okrem škôd si vyžiadal aj niekoľko obetí. Klimatológ dodáva, že tento typ počasia je pre toto ročné obdobie štandardný. Víchrice sa v Európe vyskytovali aj v minulosti. „Stačí si spomenúť na 19. november 2004 a pustošivú víchricu v Tatrách,“ pripomína odborník na počasie.

V súvislosti s klimatickou zmenou však môže vietor dosahovať vyššiu rýchlosť vďaka tomu, že tlakové útvary sú výraznejšie. „V minulosti sa stávalo, že víchrica bola ničivá z času na čas a medzi tým sa vyskytovali štandardné víchrice. Teraz býva ničivých víchric viac,“ hovorí Faško.

Hoci je október zatiaľ celkom teplý, nejde o štandardné babie leto. Bolo prerušované a tiež veterné. „Dobrou správou je, že aj keď sa v nasledujúcich dňoch ochladí a bude mrznúť, počas jesenných prázdnin sa oteplí. Na začiatok novembra bude dosť teplo. Bude to veľmi podobné, ako to bolo teraz,“ prezrádza Faško.

Klimatológ pripomína, že v stredu a vo štvrtok dosiahla maximálna denná teplota vzduchu na najteplejších miestach Slovenska viac ako +20 stupňov. Hoci nešlo o rekordné teploty pre tieto dni, dosiahnuté hodnoty k nim mali celkom blízko. V roku 2019 bolo v tomto čase mimoriadne teplo, s teplotami nad +25 stupňov.

Zaujímavé teploty zaznamenali meteorológovia počas ranných a večerných hodín. „Boli relatívne vysoké na toto ročné obdobie. Bolo to spôsobené tým, že fúkalo. Pokles teploty vzduchu preto nebol v noci žiadny alebo bol minimálny,“ vysvetľuje Faško.

Niektoré meteorologické stanice na severozápadnom a severnom Slovensku mali v stredu 20. októbra rekordne vysokú priemernú dennú teplotu vzduchu. „V Lieseku dosiahla +12,4, v Žiline to bolo +13,9 a v Oravskej Lesnej namerali +11,8 stupňa, kde bol vyrovnaný rekord spred šesťdesiatich rokov,“ približuje klimatológ.

Tohtoročný október je dosiaľ chudobný na zrážky. Oproti minulému roku je to výrazná zmena. Ani v nasledujúcich dňoch to nevyzerá na daždivé počasie. Ak niekde zaprší, zrážky nebudú výrazné. Hoci sa blíži koniec októbra, na horských štítoch stále chýba snehová pokrývka. Aj keď sa vytvorí, neudrží sa. Na Lomnickom štíte sa sneh objavil už koncom augusta. „Medzičasom sa päťkrát roztopil,“ uzatvára klimatológ.