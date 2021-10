Kollár: Zachraňujem túto koalíciu

Nezahlasuje za súdnu mapu, ani za reformu nemocníc. Možno za reformu národných parkov, ak ju odobria ľudia v regiónoch. Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár tvrdí, že sa nespráva ako opozičný politik. Naopak, snaží sa zachrániť súčasnú koalíciu.

Už niekoľko týždňov navštevuje predseda Národnej rady a predseda koaličného hnutia Sme rodina Kollár regióny. Stretáva sa s lekármi, riaditeľmi nemocníc, sudcami, starostami. Výsledkom sú vyhlásenia, že „nedovolí rušiť nemocnice“ a „nedovolí rušiť súdy“.

Pritom zdravotníctva a súdna reforma majú celkom naponáhlo. Ak ich parlament neodsúhlasí do konca roka, príde Slovensko o vyše miliardu z európskych peňazí.

„Nemôžem podporiť reformu rušenia nemocníc, ktoré sú ziskové,“ vyhlásili Kollár v relácii TA3. Zopakoval, že chodí po Slovensku a všade dostáva rovnakú odpoveď: reformy sa pripravujú od stola v Bratislave. Rezorty zdravotníctva aj spravodlivosti mu však oponujú, že chodia po regiónoch a diskutujú. Výsledok zatiaľ je, že Sme rodina blokuje reformné zákony.

Proti reforme nemocníc, ktorú pripravuje minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO), sa stavia aj opozícia. Kollár však hovorí, že ministerstvo sa chystá premeniť fungujúce nemocnice na doliečovacie ústavy. Aj Lengvarský pripúšťa, že v prvom rade pôjde o transformáciu lôžok. Výsledok – ako sa zmenia jednotlivé nemocnice – by sa malo Slovensko dozvedieť do dvoch rokov. No určite až po budúcoročných komunálnych voľbách.

Kollár reformu vracia späť na ministerstvo a žiada, aby sa reformátori najskôr rozprávali s ľuďmi v regiónoch, so starostami a primátormi, a až potom rozhodli. "Personál je zneistený, noví ľudia sa boja nastúpiť, pretože nevedia, či nemocnica nebude zrušená,“ dôvodí Kollár.

Podľa neho aj v regionálnych nemocniciach potrebujú zdravotníkov zastabilizovať platmi a lacným nájomným bývaním. Spustenie výstavby lacných bytov je jedným z predvolebných sľubov hnutia Sme rodina.

Z rovnakých dôvodoch Kollár nezahlasuje ani za novú súdnu mapu, ktorej tretiu verziu predstavila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (platforma Za spravodlivé Slovensko, SaS). Vyčíta jej, že reformu súdov neprerokovala s ľuďmi v regiónoch, neberie do úvahy, že tak predraží domáhanie sa pravdy na súdoch. „Veď tí ľudia budú musieť platiť za to, že advokát pôjde z Rimavskej Soboty na súd do Žiliny,“ podotkol Kollár. Kolíkovej radí, aby najskôr investovala do ľudí – do sudcov a súdnych úradníkov, a do techniky. „Treba kúpiť sudcom nové počítače, aby nemuseli reštartovať staré krápy a čakať, kým sa im tam koliesko dotočí,“ zhodnotil súčasný stav počítačovej siete na súdoch Kollár.

Treťou reformou, ktorú zatiaľ Sme rodina blokuje, je reforma národných parkov. V tomto prípade však Kollár hovorí o ústupkoch zo strany envirorezortu. A ak budú regióny súhlasiť, je možné, že za reformovanú reformu nakoniec Sme rodina v parlamente zahlasuje.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) v sobotu v RTVS vyhlásil, že ak hnutie Sme rodina nepodporí reformy, nepodporí tak Programové vyhlásenie vlády. A za to všetci členovia poslaneckého klubu kollárovcov hlasovali vlani na jar.

Kollár však tvrdí, že svojím postojom zachraňuje súčasnú koalíciu. „Nejdem proti tejto vláde. Zachraňujem túto vládu, že na to upozorňujem. Nemôžeme od stola urobiť reformy, rozvrátiť regióny. Celé regióny povstanú. Robím to v prospech tejto koalície a nie opozície, aby nás ľudia neubili palicami,“ vysvetlil predseda Národnej rady.

