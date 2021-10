Sulík sa na svoje odvolávanie teší, bol aj medzi poslancami OĽANO

„Teším sa preto, lebo už bola mimoriadna schôdza k energiám. Tá téma je príliš komplexná. Budem môcť všetko k tomu povedať, čo je potrebné. Môžem reagovať na to, čo Robert Fico napísal do toho odôvodnenia na moje odvolávanie,“ povedal v relácii Braňa Závodského v rádiu Expres.

Minister hospodárstva počíta s tým, že mu poslanci vyjadria dôveru. „Ja vám teraz neviem povedať, kto bude jednotlivo ako hlasovať, ale nerátam s tým, že budem odvolaný. Bol som na klube OĽaNO a na klube Sme rodina. Mám taký pocit, že odvolaný nebudem. Napriek tomu nechcem situáciu podceniť a poctivo sa na svoje odvolávanie pripravujem,“ dodal Sulík.

Opoziční poslanci, najmä zo strany Smer, ho chcú odvolať nielen pre zdražovanie energií. Podľa nich minister taktiež nezvládol prípravu a otvorenie slovenského pavilónu na svetovej výstave EXPO, čím podľa nich spôsobil medzinárodnú blamáž. Taktiež sa opozičným poslancom nepáčia údajné urážky ľudí na Slovensku vyhláseniami ministra Sulíka, že treba zrušiť úrady práce. Poslancom sa nepáči ani fakt, že nominant strany SaS na čele Slovenskej pošty údajne korumpuje “najznámejšieho kajúcnika“.

Po Sulíkovi Krajniak

Smer chce po schôdzi k odvolávaniu SUlíka v parlamente podať návrh na odvolanie ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) pre podozrenie zo zneužívania financií určených na udržanie pracovných miest v rámci pandemickej pomoci. Informoval predseda Smeru Robert Fico.

„Nepochybne sa budeme musieť tento týždeň venovať obrovskému škandálu v rezorte práce. Predsa nie je možné, že vyhodia nejaké štyri tetičky z úradu v Pezinku, ani neviem, či vyhodili riaditeľa tohto úradu v Pezinku a všetci sa idú predbehnúť, pokiaľ ide o členov vlády, aby podporili ministra Krajniaka. Veď to je hanba do neba volajúca, ak postavili svoje opozičné pôsobenie na kritizovaní predchádzajúcej vlády ohľadne nejakých schránok a tu nám dali najavo, ako sa to profesionálne robí,“ vyhlásil Fico. Podľa neho sa rozdalo 24 miliónov eur schránkovým firmám a niekto musel na tom veľmi dobre zarobiť. Na adresu vládnej koalície dodal, že „kradnú ako straky“.

Milióny eur z pandemickej prvej pomoci poslalo Slovensko schránkovým firmám. Prišlo na to Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK). Celkovo môže ísť o 24 miliónov eur z verejných peňazí. Podozrivé firmy nezakladajú účtovné závierky, nie je zrejmé, či a koľko majú zamestnancov a viaceré majú podlžnosti na daniach. ICJK pri preverovaní firiem nenašli prevádzku žiadnej z nich a majitelia sú spravidla ľudia z Balkánu alebo z Grécka.

Podľa zistení investigatívnych novinárov z týchto krajín pritom nejde o významných podnikateľov. „Mnohých bol dokonca problém nájsť na adresách uvedených v obchodnom registri. Napriek tomu dostali od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sumy porovnateľné s dlhé roky etablovanými spoločnosti s veľkým počtom zamestnancov,“ uviedlo ICJK.