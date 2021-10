Regióny sa pre rušenie nemocníc začínajú búriť. Kollár: Národ si vybije svoj hnev na nás

Hornooravskú nemocnicu v Trstenej, ktorá by sa v rámci reformy mala zmeniť na komunitnú, navštívil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Tvrdí, že urobí všetko pre to, aby rušenie okresných nemocníc neprešlo, a presviedčať o tom bude aj koaličných poslancov.

Kollár prišiel do Trstenej po tom, čo tam minulý týždeň protestovali stovky ľudí. Dali tak najavo nesúhlas s tým, aby sa ich nemocnica zmenila na komunitnú. Doteraz do tohto zariadenia neprišiel nikto z rezortu zdravotníctva, ktorý v tejto oblasti plánuje veľkú reformu. Riaditeľ Hornooravskej nemocnice v Trstenej Marian Tholt si záujem šéfa parlamentu váži o to viac.

VIDEO: Kollár v nemocnici v Trstenej.

„Veľmi ďakujem, že ste si na nás našli čas. Verím, že to padne na úrodnú pôdu. Situácia naozaj horí a je vážna,“ privítal Kollára pred budovou svojho riaditeľstva Tholt. Spoločne sa potom vybrali na obhliadku nemocnice.

Pri prechádzaní areálom Kollár spontánne oslovil mamičku, ktorá práve vyšla so svojím malým synom z budovy nemocnice. Pýtal sa jej, či odtiaľ odchádza spokojná. „Áno veľmi. Prišli sme do Roháčov a včera nás tam brala sanitka. Mali sme zlomenú ruku,“ povedala mladá žena pozerajúc na malého. „A vy nie ste odtiaľto?“ reagoval predseda parlamentu. „Nie, ale využili sme sanitku. Je tu perfektný personál, vybavenie, všetko,“ nešetrila chválou.

Na kom si vybije národ hnev?

Kollár vysvetlil, že do Trstenej zavítal, lebo obchádza všetky okresné nemocnice. „Volali nás ľudia z regiónov. Na východnom Slovensku som to už obehal skoro celé. Teraz som prišiel sem a chystám sa aj do ďalších miest,“ hovorí. To, čo vraj videl v Trstenej, nemajú ani v Bratislave. Vyzdvihol priestory, tiež zanietený a dobre spolupracujúci personál.

„Som nadšený. Nedovolím, aby sa takéto niečo zrušilo a ľudia tu prišli o zdravotnú starostlivosť. Človek z Oravskej Polhory má problém dostať sa v zime už do tejto nemocnice a čo už, keby mal ísť až do Dolného Kubína. Veď cestou v sanitke aj zomrie,“ mieni.

Podľa Kollára je neprípustné, aby sa robili reformy proti ľuďom. Treba ich vraj uskutočňovať tam, kde ich bytostne potrebujeme. „Prečo napríklad onkologickí pacienti musia štvrť roka čakať na nejaký výkon? Prečo v Bratislave nemáme jeden blbý kolonoskop a ľudia na operáciu bedrového kĺbu čakajú mesiace? Poďme toto riešiť a nie rušiť fungujúcu nemocnicu pre celý región. Za to hlasovať nebudem,“ povedal s tým, že urobí všetko pre to, aby presvedčil čo najviac koaličných poslancov, nech sa postavia proti tomuto nezmyslu.

„Ľudia sa búria, veď regióny povstanú. Ja nechcem byť vládou, ktorá našim občanom zruší dostupnú zdravotnú starostlivosť naprieč celým Slovenskom. Ministerský úradník bude sedieť vo svojom kresle ešte ďalších dvadsať rokov, jemu sa nič nestane, ale národ si vybije svoj hnev na nás,“ vraví.

Šéf parlamentu podčiarkol, že týmto nejde proti svojim koaličným partnerom a vláde. „Naopak, zachraňujem ich pred potupou a hanbou na sto rokov. Zobuďme sa, chyťme zdravý rozum do rúk. Tieto nemocnice nevykazujú stratu,“ zopakoval Kollár prízvukujúc, že reformovať treba tie, ktoré sú v mínuse 500 miliónov eur. „V Trstenej napríklad nikto na zákroky nečaká. Ročne vykonajú 3 500 operácií a majú 1 200 pôrodov,“ priblížil. Vzápätí dodal, že na ľuďoch sa takto ide pomaly páchať zdravotnícka genocída.

Tholt je rád, že predseda parlamentu sa do nemocnice prišiel pozrieť osobne. „Dodal nám neskutočné množstvo energie,“ povedal. Bojujú vraj najmä preto, aby nielenže neboli komunitnou nemocnicou, ale ju aj posunuli na ešte oveľa vyšší stupeň. „Máme čo robiť, práce je veľa. Dúfam, že s podporou reformy týkajúcej sa skvalitnenia práce v slovenskom zdravotníctve to dokážeme,“ uzavrel riaditeľ.

VIDEO: Richard Raši v trebišovskej nemocnici.

Trebišov: Liečime aj tuberkulózu

Exminister zdravotníctva Richard Raši (nez., Hlas) tiež obchádza nemocnice, ktoré by sa podľa zoznamu ministerstva zdravotníctva mali zmeniť na rehabilitačné a doliečovacie. Prišiel aj do Trebišova, kde je jedna z dvoch najväčších okresných nemocníc na východe Slovenska.

„Ročne v nej hospitalizujú takmer 14-tisíc pacientov a urobiť z nej doliečovaciu komunitnú nemocnicu je nezmysel, ktorý ohrozí zdravotnú starostlivosť ľudí z Trebišova a širokého okolia,“ povedal.

Za posledné roky sa do tejto nemocnice investovalo viac ako 7,5 milióna eur z eurofondov na akútne lôžka. Ďalšími tromi miliónmi prispel prevádzkovateľ nemocnice. „Aj dnes počas mojej návštevy v nemocnici sa rekonštruovali operačné sály. Ak sa nemocnica stane komunitnou, všetky tieto investície vyjdú nazmar,“ vyhlásil Raši v pondelok. Doplnil, že ročne sa v trebišovskej nemocnici urobí 1 500 operácií a zhruba 700 pôrodov, z toho tri štvrtiny sú rodičky z marginalizovaných komunít.

V trebišovskej nemocnici sú oddelenia, ktoré majú nadregionálny význam. Onkológia, úrazová chirurgia, oddelenie na liečbu tuberkulózy či očné oddelenie, ktoré robí 5-tisíc výkonov ročne. „Chodia tam pacienti nielen z regiónu, ale aj napríklad z Rimavskej Soboty. Ročne v nej ambulantne ošetria zhruba 200-tisíc ľudí. Títo ľudia by museli ísť do nejakej inej nemocnice. Ale v najbližšej – michalovskej nemocnici – odliečia priemerne taký istý počet ľudí ako v Trebišove a už nemá väčšiu kapacitu," dodal Raši.

Podľa Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá združuje 79 nemocníc vrátane trebišovskej, by sa dalo transformovať 4– až 5-tisíc lôžok na Slovensku a nie ministerstvom požadovaných 11-tisíc. Proti zmene štatútu trebišovskej nemocnice na komunitnú protestuje aj primátor Trebišova Marek Čižnár. „Zásadný nesúhlas ľudí žijúcich v Trebišove a v okolí dokazuje aj petícia. Za necelé tri týždne sme zozbierali 25 791 podpisov. Podporili ju nielen občania, pacienti, ale aj starostovia a primátori z okresu naprieč politickým spektrom,“ zdôraznil. Trebišovský okres podľa primátora patril doteraz k najmenej rozvinutým a žije v ňom 105-tisíc obyvateľov. „Je pre nás nepredstaviteľné, aby sa z akútnej nemocnice stala doliečovacia.“

VIDEO: Exminister zdravotníctva Zajac v Ide o pravdu o reforme: Úplná katastrofa.

Krompachy: Nikto tu nebude chcieť žiť

Nemocnica v Krompachoch má 123 rokov a tiež má prejsť reorganizáciou. „Pre mňa to znamená zrušenie nemocnice, aj keď ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že k zrušeniu žiadnej nemocnice nedôjde. Ak budeme mať len lôžka pre dlhodobo chorých, pre mňa to už nebude nemocnica taká, na akú sme zvyknutí,“ myslí si primátorka Iveta Rušinová.

Starostovia a primátori z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča a časti Prešova sa obrátili na viacerých ústavných činiteľov, ombudsmanku a aj prezidentku, aby nemocnica ostala v takom istom stave, ako je. „Odpoveď nám zaslal len Úrad vlády a ministerstvo financií s tým, že náš list postupujú na ministerstvo zdravotníctva. Jedine pán poslanec Richard Raši prejavil záujem o riešenie nášho problému a prišiel si priamo do Krompách preveriť situáciu. Nemocnicu nepotrebujú primátori a starostovia, ale obyvatelia,“ povedala Rušinová, ktorá argumentovala hlavne tým, že nemocnica slúži viac ako 50-tisíc ľuďom v meste a okolí. „Cítime to ako veľkú krivdu voči našim občanom, keďže v roku 2005 sme nemocnicu z našich peňazí oddlžili a zaplatili dlh štátu vo výške vtedajších 17 miliónov korún," dodáva primátorka.

Raši zdôrazňuje, že v Krompachoch sa nikto z Bratislavy nebol pozrieť, aké sú tu cesty, kto tu žije, a asi nezaregistroval, že je tu veľké množstvo marginalizovaných komunít. V Krompachoch sa robí 800 pôrodov ročne a je tu hospitalizovaných okolo 6 000 pacientov. Starosta Smolníka Radoslav Dlugoš hovorí, že je nepredstaviteľné, aby v 21. storočí nemal pacient zdravotnú starostlivosť bližšie ako 30 km. Igor Petrik je starostom Margecian a aj poslancom VÚC a reprofilizáciu už raz zažil, keď bola zrušená nemocnica v Gelnici.

„Tešili sme sa, že zostala aspoň v Krompachoch. Teraz budú musieť ľudia ísť do Košíc, Prešova či Spišskej Novej Vsi. Ako im to vysvetlím? Sme veľmi znevýhodnený región, keďže je tu veľká nezamestnanosť. Mladí ľudia aj od nás budú odchádzať bližšie k veľkým mestám, nebudú tu chcieť žiť. Mnohí nebudú mať ani na lístok na vlak, aby sa do vzdialenej nemocnice dostali," prízvukuje Dlugoš.

Primátor Spišského Podhradia Michal Kapusta sa narodil v Krompachoch. „Vzdialení sme od mesta síce len 15 km, ale cesta mi trvala 25 minút. Ležíme v Levočských vrchoch, kde sú cesty druhej a tretej triedy. Naši ľudia budú mať veľmi veľký problém dostať sa do nemocnice,“ varuje Kapusta. Podľa Ľubomíra Fifika, primátora Spišských Vlách, nikto nerozumie, prečo sa rozoberá táto téma. „Život bez tejto nemocnice si nevieme ani predstaviť. Verím, že si ju budeme brániť a že tento návrh neprejde," hovorí Fifik.

Starostka obce Slovinky Gabriela Kopnická upozornila, že keď sa zrušia akútne lôžka v Krompachoch, bude potrebné vybudovať nové niekde inde. „Keď sa tu v roku 1993 rekonštruovala pôrodnica, ja sama som rodila v Spišskej Novej Vsi a bola som na ležadle na chodbe. Niečo, čo je postavené, ideme rušiť. Sú tam naše aj európske peniaze. Prečo to niekto od stola chce takto riešiť?“ hnevá sa starostka Kopnická.