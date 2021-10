Krčméry: Očkovanie je kľúčové. S covidom sa stretne každý, tvrdí Kollár

Očkovanie je 80 percent úspechu, ale tých zvyšných 20 percent riešenia nesmieme zanedbať. Uviedol to v utorkovej relácii Na telo Plus s Michalom Kovačičom infektológ Vladimír Krčméry.

Podľa jeho slov sa ľuďom dáva falošný pocit, že vakcíny proti ochoreniu COVID-19 vyriešia pandémiu a že nie je potrebné nosiť rúška či dodržiavať rozostupy. Dianie v zahraničí ukazuje, že očkovanie nestačí na to, aby sa dalo vyhrať nad koronavírusovou infekciou.

V rovnakej relácii matematik Richard Kollár uviedol, že masívne očkovanie ľudí treťou dávkou vakcíny proti COVID-19 zatiaľ nie je potrebné. Na jar to však podľa neho bude treba znova zvážiť. Vysvetlil tiež, že s koronavírusom sa veľmi pravdepodobne stretne počas tretej vlny väčšina ľudí. Pre tých zaočkovaných to bude znamenať takzvaný ‚boost’, teda opätovné nabudenie imunitnej odpovede, ktoré by malo daného človeka ochrániť, aj keď v súčasnosti nepodstúpi očkovanie treťou dávkou.