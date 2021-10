Šéf polície Hamran v Ide o pravdu o úniku nahrávok z chaty: Policajti pôjdu na detektor. Vinník bude stíhaný a prepustený

Prezident Policajného zboru Štefan Hamran pripravuje reformu polície. „Osem krajských riaditeľstiev je veľa, stačili by tri plus Bratislava,“ povedal v relácii Ide o pravdu. Posilnené by mali byť poriadkové zložky v regiónoch, a NAKA o špičkových vyšetrovateľov.