Matovič má o poslanca menej. Klub OĽANO opustil Krošlák

O ukončenie pôsobenia v klube požiadal v stredu. Informoval o tom Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO.

„Po vzájomnej dohode s Jánom Krošlákom sme sa dohodli na jeho odchode z poslaneckého klubu OĽANO. Želáme mu v jeho ďalšej práci všetko dobré,“ uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Krošlák už dlhodobo nevidel svoju budúcnosť v hnutí OĽANO. Už v marci kritizoval Matoviča, keď bol ešte v kresle premiéra. Vtedy Krošlák hovoril, že by mal z postu odísť. Prekážali mu neuvážené statusy, agresívny spôsob boja aj urážanie ľudí. Aj po zmene na poste premiéra hovorí, že OĽANO je o Matovičovi. „Videl som aj u nás v klube, že Matovič stále požíva ‚božskú‘ dôveru väčšiny poslancov,“ uviedol pre TASR.

Čakal na novelu

Poslanec deklaruje, že chce podporovať koalíciu, zatiaľ bude nezaradeným poslancom. Chcel by ostať v politike, nevylučuje vstup do klubu Sme rodina či SaS, no taktiež nevylúčil, že by sa mohol o pár mesiacov stať súčasťou mimoparlamentnej strany či nového politického projektu. Členom OĽANO podľa svojich slov nebol a ani ponuku na vstup do hnutia nedostal.

Krošlák dodal, že by odišiel z klubu už skôr, no pracoval na novele trestného zákona, ktorá riešila doping. Keď sa ju podarilo zrealizovať, rozhodol sa odísť.

V klube OĽANO bude po novom 51 poslancov, pôvodne ich bolo 53. V lete klub vylúčil poslanca Martina Čepčeka, v parlamente pôsobí ako nezaradený.

