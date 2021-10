Bugár a Weiss v Ide o pravdu: Koalícia spustila studenú vojnu a rozkladá štát v priamom prenose

VIDEO: Pozrite si diskusiu Márie Hlucháňovej s Bélom Bugárom a Petrom Weissom v relácii Ide o pravdu.

„Ale nemôžte to robiť tak, že porušujete princípy právneho štátu,“ povedal Peter Weiss, bývalý predseda SDĽ a veľvyslanec v Prahe a Budapešti. Vyčíta koaličným politikom, že z témy spravodlivosti urobili politickú kampaň.

Prešľapy a zneužívanie bezpečnostných či justičných inštitúcií môže podľa Bélu Bugára, bývalého šéfa Mostu-Híd, znamenať demontáž demokracie. Varuje pred situáciou, ktorá by mohla nastať po parlamentných voľbách:

„Už nebude dôležité kto vyhrá voľby, ale v akom štáte budeme žiť.“

Témou diskusie boli aj pripravované reformy v zdravotníctve či justícii, ktoré sprevádzajú rozpory v koalícií a odpor ľudí, ktorých dotýkajú. „Nemôžte rozhodovať o ľuďoch bez ľudí. Spoločnosť je rozdelená, a sme svedkami studenej vojny medzi občanmi,“ dodal Weiss.

Súčasnú koalíciu označil za najhoršiu v histórii moderného Slovenska, a obvinil ju „že rozkladá štát v priamom prenose.“

Bugár a Weiss sa dotkli aj najnovšej snahy maďarskej vlády nakupovať nehnuteľnosti v strednej Európe. Nákupy by mala realizovať štátom zriadená Nadácia na ochranu vybudovaného dedičstva, a realizovali by sa aj na území Slovenska.

Obaja bývalí politici sa zhodli na potrebe urýchlene prijať novú legislatívu, ktorá by nákupom nehnuteľností cudzím štátom na slovenskom území zabránila. „Maďarské zákony to zakazujú, tak to treba urýchlene schváliť v slovenskom parlamente,“ odporučil Bugár koaličným poslancom.

Nepáči sa mu ani pripravovaná novela zákona o štátnom občianstve, ktorá by mala zrušiť zákaz dvojitého občianstva. „Nie je to ideálne riešenie, je to kompromis,“ podotkol sklamane.

Zákaz, ktorý pred jedenástimi rokmi schválila vláda Roberta Fica (Smer) ako reakciu na Orbánovu snahu spojiť Maďarov aj za hranicami krajiny, obhajoval vtedajší veľvyslanec v Budapešti Peter Weiss: „Museli sme zareagovať rýchlo, lebo Orbán nás dostal do časovej tiesne. My sme sa len bránili.“

Koľko ľudí stratilo občianstvo od uzákonenia zákazu dvojitého občianstva? Budú mať šancu na vrátenie slovenského občianstva všetci? Pozrite si reláciu Ide o pravdu s bývalými politickými lídrami Petrom Weissom a Bélom Bugárom.