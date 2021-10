Lenč: Kontroverzné nahrávky z chaty môžu Smer aj posilniť

Nelegitímne stíhanie opozície zo strany štátu či krivé zrkadlo predsedu Smeru Roberta Fica? Na jednej strane stojí zvláštna argumentácia polície, že odpočúvanie súviselo so stíhaním pytliakov, na strane druhej nahrávky obsahujú aj dych vyrážajúce vyjadrenia opozičných politikov, právnikov a oligarchov. Podľa politológa Jozefa Lenča by sme sa mali mať na pozore, ak štát takýmto spôsobom odpočúva opozíciu. To však nevylučuje, aby sa obsah nahrávok stal legitímnym nástrojom politického boja proti pokrytectvu a morálnym zlyhaniam aktérov videonahrávok.

Videonahrávky boli na jednej strane zaznamenané legálne, no ich únik zo spisu nie. Dá sa ich zverejnenie vyvážiť existenciou verejného záujmu?

Osobne si myslím, že do istej miery je pochybná aj legálnosť zverejnených nahrávok, pretože dôvod, na základe ktorého bolo odpočúvanie uskutočnené, nebol zatiaľ relevantne dokázaný. Teda, že samotné nahrávky predstaviteľov Smeru a niektorých advokátov boli získané náhodne, že cieľom odpočúvania bolo podozrenie z pytliactva. Ešte na doplnenie, ja osobne, a to sa môžem mýliť, nevidím mieru verejného záujmu v týchto nahrávkach. Teda v prípade, ak necháme bokom možno konštatovanie Roberta Fica, že covid je naozaj strašná choroba, pri ktorom by som verejný záujem videl. Tým totiž potvrdzuje to, čo hovorili a opakovane hovoria odborníci. Ostatné veci, ktoré boli dosiaľ zverejnené, osobne nepovažujem za niečo, čo by aspoň pre mňa dostatočne spĺňalo mieru verejného záujmu.

Keď sme sa minulý rok rozprávali o uniknutých prepisoch komunikácie medzi Borisom Kollárom (Sme rodina) a modelkou Paris, tak ste povedali, že súkromná komunikácia by sa zverejňovať nemala, no ak sa už zverejní, tak je legitímnym nástrojom politického boja. Platí to aj v tomto prípade?

Hoci apriórne nevidím verejný záujem pri zverejnení nahrávok, napriek tomu platí, že ak sú na nahrávke také skutočnosti, ktoré by mohli viesť ku kritike daného politika, napríklad jeho majetkových pomerov, tak je legitímne, že sa toto stane predmetom politického boja. Tak ako v prípade Borisa Kollára či iných politikov v minulosti. V tomto prípade však osobne považujem za problematické, že pri týchto nahrávkach pravdepodobne išlo o štátnym orgánom realizované sledovanie alebo odpočúvanie politikov a niektorých právnikov. Toto môže mať veľmi negatívny dosah na systém a dôveru v demokratické inštitúcie. To, že teraz budú jeho politickí oponenti používať proti Robertovi Ficovi niektoré z jeho tvrdení alebo postojov, ktoré sú v rozpore s tým, čo hlása, je legitímna súčasť politického boja.

Obsah videonahrávok podľa viacerých odborníkov explicitne nevypovedá o trestných činoch aktérov, no nie je to dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti? Predsa len – ak politika okradnú o 50-tisíc eur a on to nenahlási polícii, lebo vraj z toho môže byť problém, tak to vyznie prinajmenšom pofidérne. Alebo aj sprostredkovaný apel od Mariana Kočnera na Roberta Fica, aby Erik Kaliňák vo svojich videách nespájal Kočnera s Makóom, lebo začne spolupracovať…To na druhej strane asi nie sú veci, ktoré by sme mali brať na ľahkú váhu, či áno?

Určite nie. Som presvedčený o tom, že keby sa niekde v zabehnutých demokraciách objavili takéto nahrávky, v ktorých by sa politici dopustili nejakých morálnych prešľapov, prípadne by poodhaľovali ich politické a morálne pokrytectvo, tak rozhodne by v týchto štátoch dotyční politici v kontexte politickej zodpovednosti uvažovali o odchode z politiky alebo z pozícií, ktoré zastávajú. Porovnajme to s prípadom Heinza Stracheho z Rakúska. Tiež tu bola nahrávka, ktorá sa dostala do médií a ktorá ho stála jeho politickú kariéru. Tiež vznikla v súkromnom byte v rámci dovolenky, keď rozprával veci, ktoré sú nepatričné a nehodné politika. Tu však máme jeden zásadný rozdiel. Tým je to, že nahrávku vyhotovili orgány štátu, čo je súčasne podľa môjho názoru jav, ktorý je v kontexte už tak dosť pochybnej a nízkej dôveryhodnosti v štát a postupného rozkladu právneho štátu a jeho inštitúcií veľmi nebezpečný. Takže v tomto prípade sú dve roviny, ktoré treba vážiť na váhach. Jedna je rovina morálneho prehrešku politika, ktorý by mal niesť politickú zodpovednosť za tieto prešľapy, ale súčasne aj to, čoho sa prípadne dopustili orgány činné v trestnom konaní, a či neboli zneužité súčasnou politickou mocou na to, aby zaútočili a oslabili pozíciu opozičných politikov.

Aký vplyv môžu mať videonahrávky na voličskú podporu Smeru? Možno čakať nejaký výraznejší odliv, alebo to jednoducho ostane „niekde v povetrí“ ako Gorila? Alebo to môže mať, naopak, opačný efekt a posilniť dôveru v ich reprezentanta, ktorý je obeťou štátnych orgánov?

Do veľkej miery to bude závisieť od toho, ako do toho bol zapojený štát, akým spôsobom to bude vnímané ako útok na opozíciu zo strany štátu. A tiež to, aká bude miera previnenia, tých informácií, ktoré sa dozvieme o súkromí či o reálnej tvári dotyčných politikov… či to bude vnímané ako útok štátu na opozíciu, či to bude vnímané ako mimoriadne závažné poodhalenie skutočnej pravdy o politikovi a jeho pokrytectve. Z minulosti vieme, v prípade Gorily, že napriek tomu, že z nahrávky bolo zrejmé, že tam Robert Fico asi bol, tak nakoniec mu to ako politikovi pomohlo, čo sa môže stať aj v tomto prípade. Ide o to, akú vážnosť budú voliči Smeru prikladať tým informáciám, ktoré sa dozvedia. Či to budú vnímať ako poodhalenie skutočnej pokryteckej tváre Roberta Fica, alebo to budú vnímať ako útok na Roberta Fica. Smer zatiaľ robí všetko pre to, aby to bolo vnímané ako útok na Roberta Fica, čomu do istej miery pomáha aj tá skutočnosť, že médiá to zverejňujú po kúskoch a vytrhávajú z kontextu. Nehovoriac o tom, že sú to zvyčajne médiá, ktorým samotní voliči Smeru nedôverujú, alebo ich majú za nepriateľské voči nim samotným, alebo voči ich politickým reprezentantom. Navyše ani tie informácie, ktoré sme sa zatiaľ dozvedeli, nemajú takú váhu, ktorá by možno v ich očiach bola dostatočne silná na stratu dôvery v Roberta Fica. Avšak to, aký to bude mať vplyv, uvidíme až pri najbližších prieskumoch verejnej mienky. A napríklad aj pri tom, ako sa tejto nahrávky chytia politickí súperi Roberta Fica, a to nielen na strane vládnej koalície, ale aj súčasnej opozície.

Ak sa pri odpočúvaní objaví iný trestný čin, ktorého sadzba je vyššia ako tri roky, tak dôkaz by mal byť prípustný, i keď ide o inú kauzu ako tú, pre ktorú bolo odpočúvanie zo strany súdu povolené. Bude teda závisieť ten pohľad voličov Smeru aj od rozhodnutia súdu, ako sa postaví k tejto nahrávke, alebo na tom nebude príliš záležať, keďže Robert Fico dnes už bežne útočí a spochybňuje rozhodnutia súdov?

Ak bude Robert Fico odsúdený, tak to, samozrejme, môže zatriasť jeho elektorátom, pretože strana bude potrebovať niekoho iného, aby ju reprezentoval.

Ak by šlo o iného aktéra stretnutí?

Opäť aj v tomto prípade si myslím, že do veľkej miery to bude závisieť od toho, ako sa toho chopia iní aktéri politiky a prípadne aj pre voličov Smeru dôveryhodnejšie médiá, než sú tie, ktoré to dnes zverejňujú. Pretože tie Robert Fico dlhodobo vykresľuje ako médiá Sorosove a jeho elektorát to vníma doteraz. Takže si nemyslím, že tí ľudia, ktorí sú už dnes vytrénovaní oným argumentom „lebo Soros“, by razom tento svoj postoj zmenili. Smer bez Fica môže mať problém, ale ak to skúsený demagóg v Smere chytí miesto Roberta Fica a bude to stále vykresľovať ako útok na opozíciu, a Roberta Fica postaví do pozície martýra súčasného režimu, tak to, naopak, môže prilákať ďalších voličov. Najmä vtedy, ak sa tým bude ruka v ruke znižovať dôveryhodnosť verejnosti v súčasnú vládu a tie inštitúcie, ktorých dôveryhodnosť je často spájaná práve s aktuálnou vládnou mocou.

Nie je pokrytecké, ak sa Robert Fico oháňa porušovaním pravidiel demokratického a právneho štátu tým, že štát odpočúva opozíciu, no pritom za jeho vlád a pod taktovkou prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara sa nielenže odpočúvala opozícia, ale aj sledovali novinári? Nejde trochu o prvoplánovú argumentáciu?

Samozrejme, môže to byť prvoplánové. Ak sa za jeho vlády diali veci podobné alebo rovnaké, a keď následne v prípade, že sa to deje jemu, tak to kritizuje a túto činnosť v minulosti nekritizoval, tak iste to je pokrytecké.