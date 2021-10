Prezidentka už nemá Smeru k referendu čo viac povedať, tvrdí politológ

Uviedol to politológ Jozef Lenč. Podľa neho druhou možnosťou je, že ak by mala odborná verejnosť pochybnosti o ústavnosti nových otázok do referenda, tak sa môže Čaputová znovu obrátiť na ústavný súd. Nie je však povinnosťou prezidentky, aby sa radila o ústavnosti otázok ešte pred tým, ako jej doručia aj podpisy s petíciou na vyhlásenie referenda.

Začiatkom júla tohto roka ústavný súd označil referendovú otázku o predčasných voľbách za protiústavnú. Referendum preto hava štátu nevypísala. Čaputová vtedy presne uviedla, aký má byť ďalší postup.

„Stačí zvolať schôdzu parlamentu, prijať na nej zmenu ústavy o možnosti konania referenda a následne prijať uznesenie, ktorým poslanci prezidentku požiadajú o vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Nie teda na základe petície občanov, ale na základe uznesenia NR SR. Takéto referendum neodkladne vyhlásim,“ skonštatovala Čaputová.

Iba lamentuje

Podľa politológa Lenča predseda Smeru Fico teraz novými otázkami o referende ukazuje, že niečo robí, kým líder Hlasu Peter Pellegrini „iba lamentuje“ nad predchádzajúcim neúspešným pokusom vypísať referendum o predčasných voľbách.

V prípade, že prezidentka nové referendové otázky Smeru-SD vopred neodobrí, tak môže Fico podľa politológa pokračovať v argumentáciu proti prezidentke o ďalšom zmarenom pokuse o referendum. „Vystaví sa tým do pozície martýrov, čo mu za ostatné obdobie prinášalo nejaký ten rast preferencií,“ poznamenal Lenč.

Podľa Lenča chce Fico držať tému referenda pri živote. Chce ukázať, že on je nositeľom tejto témy a ak by vládna koalícia prišla začiatkom nového roka s vlastným návrhom na zmenu ústavy, tak by mohol hovoriť, že on ju k tomu primal. A ak by so zmenou ústavy koalícia neprišila, bude môcť hovoriť o jej pokrytectve,“ zhodnotil Lenč. Líder Sme rodina Boris Kollár totiž tento rok v septembri tvrdil, že jeho hnutie je pripravené zmeniť ústavu tak, aby mohlo dôjsť k referendu o predčasných voľbách.