Politológ: Odvolávanie ministrov je Ficova hra, ktorú koalícia prečítala

Návrhy strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) na odvolávanie ministrov v parlamente vyzerali zo začiatku ako vkladanie časovaných bômb do koalície, respektíve skúška integrity koalície, ale tá túto hru dokázala prečítať a neskočila na ňu. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáša Koziak v reakcií na tohtotýždňové odvolávanie Richarda Sulíka (SaS) z funkcie ministra hospodárstva.

Napriek výhradám ho podporil aj klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Sulík vopred avizoval, že 19 hlasov poslancov strany Sloboda a Solidarita (SaS) má istých aj minister práce Milan Krajniak (Sme rodina), ktorého chce Smer-SD tiež zosadiť z funkcie.

Opozícia má v pláne tiež odvolávanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO) a napokon aj odvolanie celej vlády. O návrhoch na vyslovenie nedôvery ministrom sa rokuje takmer každý mesiac. Tento rok v máji parlament hlasoval o zotrvaní vo funkcii ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (vtedy Za ľudí), v júni o ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) a ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V septembri prišiel na rad znovu Mikulec.

„Odvolávanie ministrov je rutina už dávnejšie. Dialo sa to aj v minulých volebných obdobiach. Rutina sa z odvolávania stáva aj preto, že na začiatku odznejú vystúpenia, ktoré majú zásadný charakter, ale potom je to už povinná jazda pre poslancov,“ odpovedal Koziak na otázku, či sa inštitút odvolania ministra nenadužíva. Podľa politológa vyslovovaniu nedôvery ministrom chýba politická kultúra a dôstojnosť. „Je to často aj o osobnej exhibícii ľudí, ktorí keby padli z výšky svojich ambícií na úroveň svojich schopností, tak sa určite zabijú. Poslanci pociťujú neodbytnú potrebu sa k niečom vyjadriť, o čom nemajú páru,“ mienil Koziak.

Politológ sa domnieva, že líder Smeru – SD Robert Fico chce návrhmi na odvolávania členov vlády ukázať mimoriadnu aktivitu, že „ide vláde po krku a nedá jej dýchať“. „Fico sa správa ako líder opozície napriek tomu, že má nižšie percentá ako Hlas – SD Petra Pellegriniho. Tie jeho percentá mu môžu rásť. Zatiaľ sa mu darí držať v politickom sedle,“ poznamenal Koziak. Podľa neho iná vec je, či má Smer – SD s Ficom potenciál „preskočiť“ Pellegriniho, keďže cieli na iný typ voliča. Politológ pripomenul, že Fico „vysáva“ extrémistických voličov vrátane voličov Slovenskej národnej strany.

Koziak poukázal na to, že Fico má problémy, ktoré súvisia s výpoveďami kajúcnikov a nominanti bývalej vlády budú zrejme postupne odsúdení. Odvolávanie ministrov je tak prostriedok na odpútavanie pozornosti verejnej mienky. Obsah zverejnených nahrávok Fica z poľovníckej chaty, kde sa hovorilo o stratégii obhajoby väzobne stíhaných alebo o Marianovi K. hodnotí politológ ako škandalózny. „Tie výroky, ktoré boli v nahrávkach, zasievajú nedôveru medzi ľudí, ktorých sa to týka. Trestnoprávne dôsledky to nemusí mať, ale morálno-politické dopady to bude mať veľmi veľké. Napríklad krádež 50-tisíc eur a zlatých mincí, ktoré nenahlásil polícii, sa bude Ficovi pripomínať veľmi často,“ dodal Koziak.